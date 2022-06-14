Кавказоведы объяснили цели публичного примирения кровников в Чечне

14 июня 2022, 00:02

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Авторитет духовенства и представителей власти с древних времен помогал разрешить конфликт кровников, а публичность этого мероприятия позволяла священнослужителям и чиновникам продемонстрировать свое влияние, заявили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня государственная телекомпания "Грозный" сообщила, что две семьи, враждовавшие в течение 10 лет из-за гибели молодого человека, примирились при участии представителей муфтията.

В 2010 году власти Чечни создали комиссию по национальному примирению. 17 октября 2011 года Рамзан Кадыров заявил, что комиссия упразднена за ненадобностью, но уже на следующий день при ДУМ Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

Исламские деятели всегда участвовали в предотвращении кровной мести, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Малашенко.

"Ислам выступает категорически против кровной мести. То, что в примирении участвуют религиозные деятели, показывает значимость этого события, демонстрируется, что в Чечне ищут мира, избавляются от кровной мести. Ислам всегда был против кровной мести. Это повод показать, что ислам за примирение и мусульманские деятели приветствуют прекращение кровной мести", - сказал он.

Если эта акция проводилась искренне, то она может иметь значение и для других регионов Кавказа, считает профессор. "Это повод показать также, что кровная месть - не только местные, семейные дела. Она волнуют и духовных лиц. Кроме того, это пример и для других. Ведь кровная месть существует в Чечне, в Ингушетии и в Дагестане. Поэтому у властей Чечни есть возможность показать [себя] и обрести популярность и авторитет", - пояснил Малашенко.

Публичность примирения, участие в нем духовенства, просьба простить кровника, несомненно, является традицией, сказал корреспонденту "Кавказского узла" президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

"Исторически духовные лидеры и авторитетные люди обращаются к пострадавшим, к той семье, у кого убили близкого, с предложением примирения. Это древняя традиция. Процесс примирения всегда было таковым. Кто-то из авторитетных людей — местный имам, глава, района, глава села - приходил в семью пострадавших и предлагал примирение. Из-за уважения к этому человеку стороны шли на примирение. Нынешний факт показывает, что такой институт в обществе работает", - отметил он.

С другой стороны, в современных условия это событие используется в целях пропаганды. "Власти показывают, что они тоже принимают участие в жизни людей. Конечно, очень важно, кого именно примиряют. Может быть, есть политическая подоплёка. Возможно, виновный в гибели был из семьи, близкой ко власти", - сказал Кутаев.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

Отметим, что, несмотря на борьбу с обычаем кровной мести, которую декларируют власти Чечни, спикер чеченского парламента Магомед Даудов в 2019 году объявил кровным врагом популярного блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"".

4 мая 2021 года ингушский активист Магомед Хазбиев сообщил, что Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов объявили ему кровную месть после видео с критикой чеченских властей за жесткую реакцию на теракт в Грозном. Активист пояснил, что ингушские силовики предложили ему госохрану, но он отказался от нее.

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