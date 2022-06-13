13 июня 2022, 12:17

Ребенок пропал в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поиски одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего 12 июня, ведутся в Дагестане, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, ребенок 12 июня вышел из дома в селении Кизилюртовского района и не вернулся.

Мальчик был одет в синюю футболку, черные шорты и темно-синие тапочки, сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД Дагестана.

Ведомство призвало жителей помочь в поисках ребенка, сообщив о его возможном местонахождении.

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Примечание:

"Дело о похищении и убийстве школьницы из Каспийска направлено в суд", "Два человека пропали в Дагестане при сходе селя", "Росгвардия подключилась к поискам ребенка в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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