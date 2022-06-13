Ереван. Фото пресс-службы администрации Еревана https://www.yerevan.am/ru/districts/arabkir/

13 июня 2022, 16:40

Зачем россияне поехали в Армению?

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После начала российской военной операции на Украине в конце февраля 2022 года из поток уезжающих из России увеличился. Одной из стран релокации считается Армения. Сколько на самом деле уехало в Армению российских граждан весной, сколько осталось в этой стране, и о чем свидетельствуют статистические и косвенные данные, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Российская статистика неожиданностей не фиксирует

Данные Росстата о выезде граждан России в Армению в I кварталах 2014-2022 годов. Фото: скриншот - https://www.fedstat.ru/indicator/38480

Данные о выезде граждан России за границу публикуются Росстатом поквартально. За I квартал 2022 года в Армению выехало 134 129 россиян. Это почти на 90 000 больше, чем за такой же период прошлого года. Однако если сравнивать с I кварталом доковидного 2020 года, то разница составит всего 20 000.

График выезда из РФ в Армению с 2015 года показывает ежегодный рост, кроме исключительного 2021, с практически прямой линией тренда, когда за каждый год добавляется около 10 000 человек. Большинство выехавших в указанный период — 78 тысяч — указали частную цель визита, 41 тысяча – туризм 1.

Армения осталась транзитной страной для россиян

Армстат с начала специальной военной операции России на Украине публикует оперативные данные по пересечениям границы. Эти цифры не очень точные, поскольку граждане Армении часто имеют двойное гражданство, они могут пересечь одну границу с одним паспортом, а другую – с другим.

По сведениям агентства в марте-апреле в Армению сальдо прибытия-убытия граждан России за март-апрель равно 17 009 человек. Причем в марте – 10 262, а в апреле – 6 747. Если сопоставить это с данными Росстата, то становится очевидным, что Армения для россиян – прежде всего транзитная страна 2.

Цифры рынка занятости

Динамика рынка труда Армении и в том числе IT-сектора Фото: Политическая география Южного Кавказа - https://kavkaz-uzel.eu/blogs/83781/posts/55084

С марта 2022 года выявился рост числа занятых в IT секторе, динамика же остальных секторов рынка труда вполне описывается сезонными колебаниями в конце года и прочими факторами. В итоге можно увидеть, что число сотрудников IT-сектора на конец апреля оказалось на 1042–1743 человек больше ожидаемого, так что ориентировочно следствием миграции весенних месяцев является дополнительный рост IT-сектора на примерно 1,400 сотрудников 3.

Что демонстрирует рынок недвижимости

Прирост купли армянской недвижимости в апреле 2022 года россиянами составил менее 1% от месячного числа соответствующих сделок. Цены выросли весной на 7%, что, при проблемах со свободной недвижимостью в Армении тоже не свидетельствует о каком-либо затяжном ажиотаже даже на рынке аренды 4.

В то же время по данным «Новой газеты»* загруженность арендного фонда составила в первой половине марта 75–80% против обычных для этого времени года 40%. Соответственно и выросли тогда цены на съемное жилье и в гостиницах на 30–40% 5.

Цены взлетели и приземлились

С конца февраля резко стали расти цены на авиабилеты. Так 3 марта средняя цена на билет на рейсы из Москвы в Ереван всех авиакомпаний в одну сторону с вылетом до 5 марта — то есть в ближайшие пару дней — составляли около 50 000 рублей. Но к началу апреля стоимость билета в одну сторону начиналась с 17 000 рублей с багажом 6. В мае-июне цены продолжили снижение 7.

Примечания

  1. Данные статистики - https://www.fedstat.ru/indicator/38480
  2. Сколько россиян приехало в Армению? // Кавказский Узел, 7 июня 2022 года
  3. Там же
  4. Там же
  5. Барев дзес, российский релокант! // Новая газета*, 25 марта 2022 года
  6. «Приезжают со свежим взглядом»: как российские эмигранты влияют на жизнь в Армении // Forbes, 13 апреля 2022 года
  7. Авиабилеты из Москвы в Ереван - https://xn--90adhlppvm.xn--p1ai/aviabilety-iz-moskvy-v-erevan

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 июня 2022, 21:39

13 июня 2022, 21:07

13 июня 2022, 20:13

13 июня 2022, 19:51

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