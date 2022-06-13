Пенсионерка из Пятигорска наказана за дискредитацию армии

13 июня 2022, 03:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Пятигорске оштрафовал пенсионерку Надежду Карачкову, обвиненную в дискредитации российской армии.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Надежда Карачкова из Пятигорска признана виновной по статье 20.3.3 КоАП РФ. Поводом для административного дела стали публичные высказывания пенсионерки, которая выступила против проведения спецоперации на Украине. Размер штрафа неизвестен, информирует 12 июня "ОВД-Инфо"*.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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* включено Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.