03 июля 2022, 21:03

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Решил экологическую проблему – добился отказа от строительства ГЭС, которое могло привести к затоплению лесов, пашни и нескольких сел

Деятельность в 2021 году

В конце октября турецкая строительная компания ENKA начала реализацию проекта строительства Намахванской ГЭС в долине реки Риони. Тогда же местные жители и гражданские активисты установили палатки в селе Джонети и стали требовать немедленно прекратить работы и вывезти оборудование из ущелья. Лидер движения «Защитники ущелья реки Риони» . Варлам Голетиани говорит о проблемах, которые вызовет для местных жителей строительство ГЭС, еще с момента, когда застройщик выиграл тендер в 2017 году .

Варлам вместе с родителями и братом выращивает виноград в селе Твиши, и признавался, что не уверен, узнал бы он о проблеме, если бы его семья не была связана с этим местом: «Именно в этом наша цель, в такой форме протеста, искренне донести до людей наши опасения… Мой протест касается не только Намахвани. В Грузии планируется построить 134 гидроэлектростанции» .

Экологи считают, что проект настолько масштабный, что его влияние на окружающую среду не изучено должным образом. ГЭС не только ставит под угрозу существование 18 деревень (по этой причине местные жители называют проект «плотиной смерти»), но в случае повреждения - и расположенный по близости Кутаиси, второй по величине город Грузии. В отчетах экологов говорится, что реализация проекта принесет в жертву большое количество пахотных земель, а около трехсот семей будут переселены . Проект сопровождается и серьезными сейсмическими рисками. Также существует экономическая причина недовольства местных жителей: угроза потери качества винограда цоликоури и усахелоури и вина наиболее ценных грузинских сортов, уникальность[vi] которых обусловлена микроклиматом и почвой в этих селах.

7 февраля протестующие выдвинули ультиматум турецкой компании с требованием в течении двух недель прекратить строительные работы и покинуть долину. 22 февраля, после того как полиция преградила протестующим путь к палаткам, установленным возле стройплощадки, они перекрыли трассу Кутаиси – Цагери . 28 февраля к акции присоединились жители других регионов Грузии, которые прибыли в Кутаиси и участвовали в многотысячном митинге.

14 марта в ходе митинга в Кутаиси заявил, что если правительство не примет во внимание требования протестующих, то следующий митинг состоится перед зданием парламента в Тбилиси.

3 апреля полиция заблокировала доступ в долину , а 11 апреля разобрала палатки , в которых активисты к тому времени протестовали более 160 дней. 12 апреля полиция выставила кордон, а на следующий день на дороге к селу Намахвани силовики установили металлические заграждения, чтобы помешать шествию протестующих.

15 апреля Голетиани выдвинул два условия - они должны встретиться с премьер-министром Ираклием Гарибашвили или его спецпредставителем для диалога, а также снять баррикады, чтобы акция протеста могла продолжаться в спокойной обстановке и мирном формате . 24 апреля полиция не пустила протестующих в Намахвани к строительной базе застройщика. В ответ местные жители провели шествие из поселка Гумати в Кутаиси, и заблокировали там центральный проспект. К акции присоединилось несколько сотен человек.

23 мая митинг прошел на площади Первой республики в Тбилиси . Голетиани объявил о требованиях протестующих: отмена контракта с компанией ENKA, отмена постановления правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость, отмена разрешения на строительство и отставка министра экономики. На следующий день участники перекрыли проспект Руставели .

К 5 июня противники строительства Намахванской ГЭС перекрыли пять дорог в ущелье Риони . 12 июня Голетиани объявил о договоренности с властями о снятии баррикад, выводе полиции из ущелья, возвращении протестующих в Намахвани и освобождении задержанных. Чиновники также обещали изучить риски, связанные со строительством ГЭС . 21 июня протестующие не пропустили технику застройщика и продолжили перекрывать дорогу.

В сентябре компания ENKA в официальном заявлении сообщила о расторжении соглашения с правительством Грузии о строительстве ГЭС на реке Риони, сославшись в том числе на протесты «защитников долины Риони».

Биография

Родился в 1993 году в Кутаиси, отец – священник, мать - востоковед .

Его отец диакон Леван Голетиани - единственный священник в 28 селах ущелья Риони и Лечхуми .

Окончил Духовную академию, получил богословское образование.

Профессиональная и общественная деятельность

Преподает грузинский фольклор и историю пения в музыкальной школе в Кутаиси.

Певец, участник фольклорного ансамбля «Сахиоба».

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечания