Два погибших на Украине краснодарца представлены к званию Героя России

10 июня 2022, 17:44

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Старший лейтенант Максим Михайлов и старшина Борис Журавлев погибли на Украине, им посмертно присвоено звание Героя России, сообщил сегодня губернатор Краснодарского края. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 27 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" писал, что майор Андрей Бурлаков из Анапы стал 25-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Старший лейтенант, танкист Максим Михайлов и заместитель командира спецроты, старшина Борис Журавлев погибли на Украине, сообщил сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Им присвоены медали "Золотая Звезда" и звание Герой России, к сожалению, посмертно. Сегодня знаки особого отличия передали женам бойцов", - написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 27 уроженцев Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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