10 июня 2022, 17:44

Два погибших на Украине краснодарца представлены к званию Героя России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший лейтенант Максим Михайлов и старшина Борис Журавлев погибли на Украине, им посмертно присвоено звание Героя России, сообщил сегодня губернатор Краснодарского края. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 27 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" писал, что майор Андрей Бурлаков из Анапы стал 25-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти

Старший лейтенант, танкист Максим Михайлов и заместитель командира спецроты, старшина Борис Журавлев погибли на Украине, сообщил сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

"Им присвоены медали "Золотая Звезда" и звание Герой России, к сожалению, посмертно. Сегодня знаки особого отличия передали женам бойцов", - написал он в своем Telegram-канале. 

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 27 уроженцев Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

 

Примечание:

"Уроженец Котельниково погиб на Украине", "Замглавы Новопокровского района Кубани погиб на Украине", "Глава Дербентского района сообщил о гибели двух земляков на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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