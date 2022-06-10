В ПВР с детьми работают волонтеры-аниматоры. Фото: Виктория Корнеева / ГУП РО «Дон-медиа» / don24.ru

10 июня 2022, 10:10

Более 18,5 тысячи беженцев приехали в Ростовскую область за сутки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Через пункты пропуска в Ростовской области в Россию за сутки прибыли более 18,5 тысячи беженцев из Донбасса, сообщили в погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля - почти за неделю до спецоперации российских войск на Украине. Ежедневно пограничники приводят данные по числу прибывших в Россию из Донбасса беженцев. Ранее в Ростовскую область приезжали от 9 до 17 тысяч человек за сутки. К 9 июня за сутки с территорий Донецкой и Луганской народных республик прибыли более 17 тысяч беженцев.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 18,5 тысячи граждан", - цитирует пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ России "Интерфакс".

Беженцы, прибывшие в Волгоградскую область еще до начала спецоперации, делились с "Кавказским узлом" опасениями за близких, которые остались дома, и выражали желание поскорее вернуться к ним. По их словам, покинуть свои дома им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

В Ростовской области некоторые беженцы из ЛНР и ДНР жаловались на трудности с получением гуманитарной помощи продуктами. А чтобы оформить обещанные российскими властями выплаты, приходится "побегать" по кабинетам чиновников, утверждали они. Жители Донбасса также заявили, что вынуждены приезжать за выплатами в Россию из-за сложной экономической ситуации, а за дорогу им самим приходится платить частным перевозчикам.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Росавиация продлила запрет на полеты в города юга России", "Повышенные меры безопасности отменены в двух районах Кубани", "Охрана приграничных районов усилена в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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