Пункт временного размещения. Фото Фото: Максим Рогов Подробнее: https://bloknot-taganrog.ru/news/15-tysyach-bezhentsev-vekhali-za-sutki-v-rostovsku?sphrase_id=3617673 https://bloknot-taganrog.ru/news/15-tysyach-bezhentsev-vekhali-za-sutki-v-rostovsku?sphrase_id=3617673

09 июня 2022, 09:47

Более 17 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область за сутки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За сутки с территорий Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область прибыли более 17 тысяч беженцев, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня с территории Донбасса в Ростовскую область прибыли более 16 тысяч беженцев.

С территорий Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область за сутки прибыли беженцы в том числе с Украины, информировала пресс-служба областного пограничного управления ФСБ. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Напомним, эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. По данным пограничников, в Ростовскую область ежедневно приезжают от 9 до 17 тысяч человек. Погрануправление ФСБ ежедневно информирует о числе беженцев, прибывших за сутки из Донбасса в Ростовскую область. Так, 7 июня, по их данным, в область из ДНР и ЛНР прибыли более 15 тысяч беженцев. Днем ранее – более 14 тысяч.

"Кавказский узел" также сообщал, что после прибытия в Ростовскую область некоторые беженцы из ЛНР и ДНР пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Для оформления выплат приходится "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались они. По словам жителей ДНР, в их населенных пунктах обстановка в целом спокойная, но из-за сложной экономической ситуации они вынуждены приезжать в Россию за выплатами.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Росавиация продлила запрет на полеты в города юга России", "Повышенные меры безопасности отменены в двух районах Кубани", "Охрана приграничных районов усилена в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 июня 2022, 13:05

09 июня 2022, 12:44

09 июня 2022, 12:03

  • Люди эвакуированы из шести судов в Ростовской области

    Посетители, персонал и участники заседаний были эвакуированы сегодня в пяти судах в Ростове-на-Дону после сообщений о минировании. После информации о бомбе был эвакуирован также Таганрогский горсуд, сообщила пресс-служба судов по Ростовской области.

09 июня 2022, 11:46

09 июня 2022, 10:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи