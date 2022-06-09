Более 17 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область за сутки

09 июня 2022, 09:47

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За сутки с территорий Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область прибыли более 17 тысяч беженцев, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня с территории Донбасса в Ростовскую область прибыли более 16 тысяч беженцев.

С территорий Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область за сутки прибыли беженцы в том числе с Украины, информировала пресс-служба областного пограничного управления ФСБ. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Напомним, эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. По данным пограничников, в Ростовскую область ежедневно приезжают от 9 до 17 тысяч человек. Погрануправление ФСБ ежедневно информирует о числе беженцев, прибывших за сутки из Донбасса в Ростовскую область. Так, 7 июня, по их данным, в область из ДНР и ЛНР прибыли более 15 тысяч беженцев. Днем ранее – более 14 тысяч.

"Кавказский узел" также сообщал, что после прибытия в Ростовскую область некоторые беженцы из ЛНР и ДНР пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Для оформления выплат приходится "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались они. По словам жителей ДНР, в их населенных пунктах обстановка в целом спокойная, но из-за сложной экономической ситуации они вынуждены приезжать в Россию за выплатами.

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