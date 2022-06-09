Задержание членов ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Кадр видео пресс-службы ФСБ

09 июня 2022, 10:58

ФСБ отчиталась о задержании в Ростове-на-Дону членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тринадцать членов ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Ростове-на-Дону подозреваются в том, что вербовали местных мусульман и мигрантов, сообщила ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ в городе Ростов-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, состоящая из 13 граждан стран Центральноазиатского региона", - заявили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, члены ячейки проводили работу по распространению террористической идеологии и на конспиративных собраниях вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов. В ходе обысков у задержанных изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы организации, средства связи, электронные носители информации, которые использовались при ведении террористической деятельности, пишет со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ ТАСС.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 11 марта суд в Ростове-на-Дону приговорил жителей Крыма Ризу Изетова, Ремзи Бекирова, Шабана Умерова, Раима Айвазова и Фархода Базарова к срокам от 15 до 17 лет лишения свободы, признав их причастными к деятельности "Хизб ут-Тахрир"*.

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"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) — международная исламская политическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Прокурор потребовал длительные сроки для обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир"*", "ФСБ отчиталась о задержании террористов в Дагестане и на Кубани", "Житель Кабардино-Балкарии осужден за финансирование терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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