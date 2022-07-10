10 июля 2022, 12:53

Грузинский доброволец погиб на Украине

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В боях в Луганской области погиб уроженец Грузии, сообщил его сослуживец. Всего на Украине с начала спецоперации погибло как минимум 17 грузинских добровольцев.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня МИД Грузии сообщил о гибели шестнадцатого грузинского добровольца на Украине, не назвав его имя. Источники сообщили, что погиб Алуда Звиадаури, о был смертельно ранен в спину в боях под Лисичанском. 25 июня стало известно, что тело Звиадаури было доставлено в Грузию.

В Луганской области убит грузинский боец, сообщает сегодня со ссылкой на добровольца Ромео Парулаву  на своем сайте телеканал "Формула".

Имя погибшего не называется. Сообщается, что он стал семнадцатым добровольцем из Грузии, погибшим на Украине, отмечается в сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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