10 июля 2022, 11:55

Боец из Дагестана одержал победу на турнире UFC

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Дагестанский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов победил бразильца Дугласа Силве де Андраде на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2021 года боециз Дагестана Ислам Махачев победил спортсмена из Бразилии Тьяго Мойзеса в главном бою турнира UFC Vegas 31.

Уроженец Махачкалы Саид Нурмагомедов одержал победу над бразильце Дугласом Силве де Андраде на турнире UFC Вегас 58, который прошел в Лас-Вегасе. Победа присуждена Нурмагомедову единогласным решением судей, сообщило РИА "Спорт".

Спортсмены представляли легчайшую весовую категорию, сообщил "Интерфакс".

Эта победа 30-летнего Саида Нурмагомедова стала 17-ой в смешанных единоборствах при двух поражениях. У  37-летнего Дугласа Силве де Андраде это пятое поражение, ранее он одержал 28 побед, отмечается в сообщении.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Два дагестанских борца выиграли чемпионат мира",  "Абдулрашид Садулаев завоевал первое золото после дисквалификации", "Четыре золота Евроигр завоевали борцы из регионов Северного Кавказа".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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