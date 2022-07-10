Боец из Дагестана одержал победу на турнире UFC

10 июля 2022, 11:55

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Дагестанский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов победил бразильца Дугласа Силве де Андраде на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2021 года боециз Дагестана Ислам Махачев победил спортсмена из Бразилии Тьяго Мойзеса в главном бою турнира UFC Vegas 31.

Уроженец Махачкалы Саид Нурмагомедов одержал победу над бразильце Дугласом Силве де Андраде на турнире UFC Вегас 58, который прошел в Лас-Вегасе. Победа присуждена Нурмагомедову единогласным решением судей, сообщило РИА "Спорт".

Спортсмены представляли легчайшую весовую категорию, сообщил "Интерфакс".

Эта победа 30-летнего Саида Нурмагомедова стала 17-ой в смешанных единоборствах при двух поражениях. У 37-летнего Дугласа Силве де Андраде это пятое поражение, ранее он одержал 28 побед, отмечается в сообщении.

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