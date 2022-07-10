ОНК отчиталась о формальной проверке после смерти в СИЗО Новочеркасска

10 июля 2022, 09:02

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Сотрудники ФСИН посетили СИЗО в Новочеркасске, где умер арестованный, и не выявили там нарушений, сообщила заместитель председателя ОНК Ростовской области. Жалоб на условия содержания от обвиняемого или его родных ранее не поступало, сказала она.

В СИЗО в Новочеркасске 8 июля побывали члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя ОНК Ростовской области Наталья Меркулова. Члены комиссии лишь констатировали факт гибели человека, сказала она.

53-летний арестованный по обвинению в убийстве был обнаружен 7 июля мертвым в СИЗО-3 в Новочеркасске, сообщил 8 июля со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Ростовской области 1rnd. Медработники безуспешно пытались реанимировать его, говорится в сообщении. Основной версией смерти арестованного является суицид, сообщил сотрудник ведомства.

"Мы убедились, что данный инцидент зарегистрирован согласно правилам, он отражён в журнале учреждения. Больше никакой информацией по существу инцидента пока не владеем. О версиях произошедшего сведений нет. Мы не расспрашивали о деталях произошедшего. Силами ОНК мы вряд ли сейчас на что-то повлияем, следователи и прокуратура проведут проверку по этому факту. Сам факт есть и материалы переданы в Следком", - сообщила Меркулова.

В журнале происшествий СИЗО записано, что это суицид и произошло это за несколько минут, сказала она.

По словам Меркуловой, ей ранее не поступали жалобы арестованного на условия содержания или информации об инциденте в СИЗО. "Не было также обращений ни со стороны родственников погибшего заключенного, ни от него самого", - сказала она.

Меркулова рассказала, что члены ОНК также обошли несколько камер. "На условия содержания жалоб не поступило. В камерах на два человека сидят по двое, на восемь человек - семеро. В основном, были обращения о необходимости получения медпомощи [...] но не в стенах СИЗО, а в лечебных учреждениях на воле у узких специалистов ", - пояснила она.

Ростовский блогер Сергей Резников рассказал, что сам провел в СИЗО Новочеркасска пять месяцев. По его словам, условия там сносные.

Сергей Резник - ростовский журналист, расследовавший коррупционную деятельность ростовского губернатора. С ноября 2013 года отбывал срок, был признан политзаключенным. Освободился из заключения в конце октября 2016 года. Резника номинировали на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2013". Биография Сергея Резника опубликована на "Кавказском узле". В октябре 2021 года Резник был объявлен в розыск центром по противодействию экстремизму. Сам журналист, который переехал из России в Грузию, предположил, что причиной стала его профессиональная деятельность. В марте силовики пришли с обыском к ростовским активистам, назвав основанием для оперативных мероприятий дело Резник. Ни один из активистов с Резником не был знаком, и ранее ни в каком статусе по этому делу не проходил, сообщили они "Кавказскому узла".

"В Ростовской области это самый большой изолятор. Я сидел в новом шестом корпусе. Мест хватает, камеры не были переполнены. Кормили не очень. Но о каких-либо садистских вещах слышно не было. Но уже после моего освобождения был инцидент. Человека был доставлен в больницу (из СИЗО) с ручкой, воткнутой в глаз, и он умер там вскоре», - рассказал он.

В феврале 2021 года из СИЗО-3 в ростовскую больницу был госпитализирован заключенный с шариковой ручкой в голове, которая прошла через глаз и мозг, сообщило 9 февраля РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника УФСИН по Ростовской области. Нейрохирурги провели операцию, мужчина был помещен в реанимацию, однако он умер, сказал сотрудник ведомства. По его словам, арестант признался, что повреждения он нанес себе сам из-за нервного срыва.

Комментариями прокуратуры и следственного управления следственного комитета по Ростовской области относительно смерти арестованного в СИЗО "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2020 года после гибели осужденного, проходившего лечение в ростовской туберкулезной больнице ФСИН, было возбуждено уголовное дело по статье о нанесении травм, повлекших смерть. По данным Общественной наблюдательной комиссии, осужденных в больнице неделями держали привязанными к кровати, избивали, плохо кормили, списывали деньги с их личных счетов. К декабрю 2020 года в ОНК Ростовской области поступили жалобы на неприемлемые условия содержания в тюремной больнице 21 осужденного, трое из которых умерли. В ноябре 2021 года ОНК Ростовской области отчиталась, что в связи с пытками и смертью заключенных в туберкулезной больнице показания дали 62 потерпевших, возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. В мае стало известно, что в причастности к пыткам был заподозрен замначальника больницы ФСИН в Ростове-на-Дону, он арестован.

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