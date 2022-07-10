Розыгрыш квартир для льготников в Баку завершился скандалом

10 июля 2022, 05:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Итоги организованного властями розыгрыша льготных квартир отменены из-за махинаций среди участников. Опрошенные "Кавказским узлом" экономисты усомнились в возможности честной процедуры при компьютерном розыгрыше среди претендентов, количество которых в 20 раз превышает число льготных квартир.

Квартал с льготными квартирами построен в жилом массиве "Ени Ясамал" в Баку. Льготное жилье - это квартиры, строительство которых оплачено государством и, в малой части, владельцами. Граждане из малообеспеченных семей могли получить 30 тысячный (30 000 манат соответствует 1 147 057 рублям по состоянию на 9 июля 2022 года) кредит на строительство квартир в размере 14,5% годовых, без залога. .

442 семьи в Баку не получат льготное жилье в комплексе многоэтажных зданий потому, что результаты розыгрыша квартир между претендентами отменены решением Госагентства жилищного строительства (АЖС) и Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. Претенденты столкнулись с трудностями при розыгрыше, как уже было в 2018 году. В этот раз препятствием стали хакеры, нанятые потенциальными жильцами.

30 марта 2022 года при выборе жилья через автоматизированную систему "Льготное жилье", по правилам которой квартиру получал тот, кто первым зарегистрировался в системе, зафиксировано одновременное приобретение нескольких квартир с одного IP-адреса. «Известны хакеры, нанятые известными следствию заказчиками, есть арестованные по статьям 273.3.1 и 273.3.2 (незаконное вмешательство в компьютерные системы). Собраны доказательства», - сообщила 9 июля «Кавказскому узлу» сотрудница СГБ Гюнель Гусейнова.

В ходе выбора льготных квартир за 6 секунд квартиру выбрал 1 человек, за 7 секунд - 18, за 8 - 52, за 10 секунд - 78. Вместо покупателей квартиры выбирали специалисты в области IT, были применены специальные программы. Больше половины от общего количества квартир выбраны преступным способом, 442 квартиры будут повторно выставлены для выбора.

В ходе первого такого розыгрыша в 2018 году также были трудности, но другого рода. Тогда программа «Льготное жилье» зависла от тысяч единовременно обратившихся к ней граждан. В 2018 году квартиры также были выставлены на повторный розыгрыш.

Опрошенные "Кавказским узлом" специалисты усомнились в возможности честной процедуры при компьютерном розыгрыше квартир среди претендентов, количество которых в 20 раз превышает число льготных квартир.

«Сама возможность приобретения 500 квартир за несколько секунд вызывает подозрения. Вероятно, эти квартиры заранее продаются и оформляются, а на сайте создается видимость честного розыгрыша. Многие в стране не верят в объективность работы АЖС, говорят о применении различных коррупционных схем для незаконной, вне розыгрыша, продажи льготных квартир», - считает экономист Натик Джафарли.

"Надо отказаться от сомнительного розыгрыша, и перейти на выдачу права на льготную квартиру в порядке очереди, с объективным контролем за выполнением правил этого процесса", - уверен преподаватель государственного экономического университета Тофик Мамедов.

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