Пользователи соцсети поспорили о правилах поведения туристов в Чечне

09 июля 2022, 21:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Туристы в Чечне должны соблюдать действующие в республике обычаи, в том числе носить скромную одежду, указали одни пользователи, комментируя пост в Instagram*-паблике с правилами поведения для приезжающих в регион. Туристы могут одеваться как им удобно, к тому же местные жители не всегда следуют указанным правилам, возразили другие комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", чеченское министерство по туризму в 2019 году выпустило памятку, в которой указало, как нужно одеваться, приезжая в республику, а также регламентировало общение с местными женщинами и курение. Женщинам было рекомендовано избегать вызывающей одежды и одеваться как можно более скромно, а мужчинам предписано отказаться от шорт и маек без рукавов. Туроператоры тогда скептически восприняли идею о дресс-коде для гостей Чечни, однако пользователи Instagram* сочли оправданными советы ведомства. Памятку министерства должны распространять и турагентства, предположили они.

Министерство туризма Чечни опубликовало на своей странице в Instagram* (у страницы 35,4 тысячи подписчиков) правила поведения для туристов в республике. В Чечне основная религия - ислам, что диктует скромность в одежде, говорится в сообщении. "Носить откровенную и вызывающую одежду здесь не принято. Чеченские девушки не носят брюки. Поэтому представительницам женского пола рекомендуется носить юбки не выше колена, а поверх облегающих джинсов лучше надеть тунику. Также исключаются майки, прозрачные блузки, глубокое декольте", - отмечается в записи от 8 июля.

Отдельный пункт посвящен курению. "Чеченским девушкам курить запрещено. В связи с этим, представительницам женского пола лучше не курить в общественных местах. Мужчинам курить разрешается, но не в присутствии старших. Поэтому курить лучше в строго отведенных для этого помещениях", - подчеркивается в посте, который за сутки собрал 434 отметки "нравится" и 48 комментариев.⁣⁣⠀

«Как хорошо, что ввели такие правила. Туристам мы рады, пусть видят нашу республику процветающей с каждым днём, годом. Но строго [чтобы] соблюдали одеяние», - пишет shapieva.fatima.95. «В шортах ходят, этот вопрос надо поднять и разобраться - объяснить людям, что здесь другие традиции, лично это моё мнение», - указывает shishan.oo1. «Эти туристы не сами по себе приехали. У них есть гид. И этот гид должен им это всё объяснить. Если нет, пусть гида штрафуют», - высказыват свое мнение nasyrovamadina

«Очень важный момент про соблюдение тишины в мечетях. Бывает крайне неприятно, когда ты пришёл за покоем и уединением в мечеть, а вокруг тебя кругами ходят и снимают. И было бы очень здорово проводить экскурсии НЕ в часы для молитвы», - отмечает lif.em.

Советы Минтуризма Чечни о правилах одежды и поведения для туристов в республике опубликовал сегодня и Instagram*-паблик "ЧП/Чечня". К 20.00 мск запись в паблике, который насчитывает 327 тысяч подписчиков, набрала 273 отметки "нравится" и 74 комментария.

Часть пользователей сочли правильными рекомендации Минтуризма Чечни для гостей республики. "Как в Чечне принято, пусть так и ведут себя, не нужно дополнять наши обычаи! Наши братья и сёстры ведут себя достойно!" - отметил zhovtihanov. "Очень простые и демократичные правила, легко соблюдаемые", - указал bislan5644. "Ничего сложного. Нормальные правильные инструкции. Как раз скоро собираюсь в Грозный", - согласилась fatima__n6.

Часть пользователей пожаловались на поведение туристов. "В мечети у нас русский парк! Да ещё все мужчины и женщины в шортах майках", - отметила lina______groznyi95. "Граждан неимоверно бесит то, что они ходят в вульгарных нарядах, уже дело дошло до того, что в шортах гуляют по городу. Нам такие туристы не нужны", - написал mr.chechen85. "С детьми в город выходить уже неудобно, туристы одеть вульгарно, ведут себя бесстыдным образом, курят!" - написал пользователь .

Однако не все пользователи согласились с этим. "Серьёзно? А местные в обтяжку (носят одежду), это не вульгарно?" - возразила пользователю s__lu__ bryunetka504ch. "Вот-вот, пусть хотя бы они своим правилам соответствовали!", - согласился ___________nai_____na__. "На то они и туристы - в чем им легко ходить, в то и одеваются", - отметил пользователь z__20___.

Пользователь zuli_yu указала на противоречия в правилах. "Чеченским девушкам курить запрещено. А мужчинам курить разрешается. Чисто наши мужчины и их двойные стандарты", - написала она. "В Исламе обоим запрещено, просто девушкам вдвойне запретили, так как девушка должна рожать", - прокомментировал suliman_shop95.

В ряде других регионов Северного Кавказа также существуют памятки для туристов. Так, летом 2021 года был выпущен буклет, регламентирующий правила поведения туристов в Северной Осетии. В республике неприемлемо употребление крепкого алкоголя, не следует проявлять свои чувства на публике и курить, указали составители памятки для туристов. В буклете прописан дресс-код для посещения горных святилищ.

В июле 2021 года на общественных слушаниях по проблемам развития туризма в Дагестане была презентована памятка для туристов. Женщинам при посещении Дагестана рекомендовано не носить облегающие джинсы или короткие юбки, а мужчинам - не надевать шорты. Критики этой инициативы написали в Telegram, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают эти правила в одежде.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.