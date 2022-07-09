Защите Аветика Чалабяна отказано в самоотводе судьи

09 июля 2022, 20:21

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Ереванский суд согласился в открытом режиме рассмотреть дело о продлении ареста Аветику Чалабяну, подозреваемому в попытке нечестным путем мобилизовать студентов для участия в протестах, но отказался взять самоотвод. Судья дал повод усомниться в беспристрастности, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Аветик Чалабян был 14 мая арестован на два месяца по делу о попытке подкупа председателя студсовета Аграрного университета в Ереване с целью мобилизовать студентов на протестные акции. Дело Чалабяна сфабриковано, власти хотят таким образом запугать участников протестов, заявил правозащитник Аветик Ишханян. Надзорный прокурор отказался утверждать обвинительное заключение по делу Чалабяна и вернул материалы дела следствию.

Ереванский суд сегодня начал слушать ходатайство следствия о продлении ареста Чалабяну. Защита представила ходатайства об открытом слушании и о самоотводе суда. Первое прошение суд удовлетворил, а в самоотводе – отказал.

Судья Арусяк Алексанян накануне содействовала следователю в обеспечении правовых обоснований для продления срока ареста, заявил в суде адвокат Аветика Чалабяна Вараздат Арутюнян. По его словам, защита ходатайствовала о переквалификации дела с учетом того факта, что в новой редакции Уголовного кодекса, который вступил в силу с 1 июля, нет статьи, которую вменили Чалабяну.

«Но следствие проигнорировало это ходатайство. После того, как надзорный прокурор вернул дело следствию для переквалификации, следователь поспешно представил ходатайство о продлении срока ареста Чалабяну, не обосновав обвинением продление ареста. Суд же перенес слушание, подсказав следователю о необходимости обосновать свое прошение обвинением. Это вызывает сомнения в непредвзятости суда», - пояснил Арутюнян.

Суд дал возможность следствию исправить свою ошибку, заявил в суде сам Аветик Чалабян. По его словам, ходатайство было представлено с нарушением срока. «Ходатайство незаконно, так как ссылается на уже не существующую статью Уголовного кодекса. Мало того, что суд принял ходатайство, так еще и дал следствию возможность откорректировать незаконное ходатайство», - подчеркнул он.

Следователь, в свою очередь, возразил против ходатайства о самоотводе судьи, заявив, что накануне заседание перенесли "по техническим причинам".

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