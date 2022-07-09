Аветик Чалабян в суде 9 июля 2022 года. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=aCAHWr1w_4o

09 июля 2022, 20:21

Защите Аветика Чалабяна отказано в самоотводе судьи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ереванский суд согласился в открытом режиме рассмотреть дело о продлении ареста Аветику Чалабяну, подозреваемому в попытке нечестным путем мобилизовать студентов для участия в протестах, но отказался взять самоотвод. Судья дал повод усомниться в беспристрастности, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Аветик Чалабян был 14 мая арестован на два месяца по делу о попытке подкупа председателя студсовета Аграрного университета в Ереване с целью мобилизовать студентов на протестные акции. Дело Чалабяна сфабриковано, власти хотят таким образом запугать участников протестов, заявил правозащитник Аветик Ишханян. Надзорный прокурор отказался утверждать обвинительное заключение по делу Чалабяна и вернул материалы дела следствию.

Ереванский суд сегодня начал слушать ходатайство следствия о продлении ареста Чалабяну. Защита представила ходатайства об открытом слушании и о самоотводе суда. Первое прошение суд удовлетворил, а в самоотводе – отказал.

Судья Арусяк Алексанян накануне содействовала следователю в обеспечении правовых обоснований для продления срока ареста, заявил в суде адвокат Аветика Чалабяна Вараздат Арутюнян. По его словам, защита ходатайствовала о переквалификации дела с учетом того факта, что в новой редакции Уголовного кодекса, который вступил в силу с 1 июля, нет статьи, которую вменили Чалабяну.

«Но следствие проигнорировало это ходатайство. После того, как надзорный прокурор вернул дело следствию для переквалификации, следователь поспешно представил ходатайство о продлении срока ареста Чалабяну, не обосновав обвинением продление ареста. Суд же перенес слушание, подсказав следователю о необходимости обосновать свое прошение обвинением. Это вызывает сомнения в непредвзятости суда», - пояснил Арутюнян.

Суд дал возможность следствию исправить свою ошибку, заявил в суде сам Аветик Чалабян. По его словам, ходатайство было представлено с нарушением срока. «Ходатайство незаконно, так как ссылается на уже не существующую статью Уголовного кодекса. Мало того, что суд принял ходатайство, так еще и дал следствию возможность откорректировать незаконное ходатайство», - подчеркнул он.

Следователь, в свою очередь, возразил против ходатайства о самоотводе судьи, заявив, что накануне заседание перенесли "по техническим причинам".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Число арестованных по делу о драке в Гюмри возросло до пяти", "Армянская оппозиция призвала послов отказаться от взаимодействия с Пашиняном",  "Азербайджан заявил о согласовании формата комиссий по делимитации границы".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

10 июля 2022, 00:10

  • Решение суда о приостановке работы КТК принято на фоне заявлений президента Казахстана

    Суд в Новороссийске из-за нарушений в экологической документации предписал на месяц приостановить работу Каспийского трубопроводного консорциума, через который казахстанская нефть поступает в Европу. Аналитики связали решение суда с высказываниями президента Казахстана Токаева по вопросам признания независимости ЛНР и ДНР и о намерении поставлять углеводороды в Европу, которые не отвечают ожиданиям России.

09 июля 2022, 23:10

  • Астраханцы посетовали на отсутствие городских мероприятий в Курбан-байрам

    На праздничные службы в Астрахани пришло много людей, отметили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" мусульмане, высказав пожелание о проведении в городе на Курбан-байрам и детских праздников. Также они заявили, что не заметили влияния экономических трудностей последних месяцев на благотворительность в праздничные дни.

09 июля 2022, 22:15

09 июля 2022, 21:15

  • 2 Пользователи соцсети поспорили о правилах поведения туристов в Чечне

    Туристы в Чечне должны соблюдать действующие в республике обычаи, в том числе носить скромную одежду, указали одни пользователи, комментируя пост в Instagram*-паблике с правилами поведения для приезжающих в регион. Туристы могут одеваться как им удобно, к тому же местные жители не всегда следуют указанным правилам, возразили другие комментаторы.

09 июля 2022, 19:30

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи