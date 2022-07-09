Шалва Ханикаев, чей пострадавший от теракта в Беслане отец умер в ожидании плановой госпитализации. Стоп-кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Mash Gor от 27.06.22, https://t.me/mash_gor/1994.

09 июля 2022, 17:40

Пострадавшие от теракта в Беслане пожаловались на препятствия в получении медпомощи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сын пострадавшего от теракта в Беслане Заура Ханикаева, умершего в ожидании госпитализации в Северо-Кавказский медцентр, подал жалобы в следком и прокуратуру. На препятствия в получении плановой медицинской помощи пожаловались и другие пережившие теракт в бесланской школе. Пользователей соцсетей возмутило такое отношение к жертвам теракта.

Как писал "Кавказский узел", потерпевшие в терактах уже много лет добиваются принятия закона, который бы определил обязанность государства помогать жертвам теракта. 1 сентября 2019 года комитет "Матери Беслана" провел пресс-конференцию, в которой приняли участие потерпевшие в терактах в Москве, Санкт-Петербурге, Волгодонске, Дагестане, Кабардино-Балкарии. Они подписали соглашение о намерении объединиться в общероссийскую Ассоциацию жертв терактов и заявили о готовности вместе лоббировать закон о статусе жертв терактов.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из которых были детьми, еще 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", в разделе "Хроники" опубликована хроника теракта и последовавших за ним событий.

Сын Заура Ханикаева связал смерть отца с отказом в быстрой госпитализации

Один из заложников в Беслане, 68-летний Заур Ханикаев, умер, не дождавшись оказания медицинской помощи, рассказал его сын Шалва. Ханикаев обратился в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр в Беслане. Он ждал своей очереди на реабилитацию там полтора месяца, но в клинику так и не попал — умер от инсульта. Шалва Ханикаев после смерти отца написал заявления в Следственный комитет и прокуратуру, сообщило сегодня Business FM.

Видеозапись, на которой Шалва Ханикаев рассказал, как его отец умер, не дождавшись плановой медпомощи, была опубликована в Telegram-канале Mash Gor. Из нее следует, что Ханикаев перенес два инсульта, после чего должен был пройти реабилитацию в Северо-Кавказском медицинском центре.

Объявление в Северо-Кавказском многопрофильном медцентре. Стоп-кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Mash Gor от 27.06.22, https://t.me/mash_gor/1994.

"Мы лежали в РКБ (Республиканская клиническая больница). Когда его выписывали, ему сказали, что каждые полгода надо (...) капельницы делать, обследоваться", - рассказал сын умершего. По его словам, в поликлинике сообщили, что так как его отец пострадал при теракте в Беслане, то он может обратиться в Северо-Кавказский медцентр, куда "без проблем положат". Он добавил, что отец за один день сдал все анализы, после чего им сказали подождать.

"Подождали неделю, я приехал в медцентр. Они говорят: "Ваши документы уже передали. (...) Что вы пришли? Очередь там". Сын пошел к главврачу, тот пообещал позвонить. Однако звонка семья так и не дождалась - на следующий день Ханикаев умер, говорится в видео от 27 июня.

Пострадавшие в теракте не могут пройти реабилитацию, хотя имеют на это полное право, заявил на видео Ацамаз Мисиков, племянник Заура Ханикаева. По его словам, в регистратуре медцентра есть вывеска о праве пострадавших в теракте на реабилитацию здесь.

На видео показано объявление в регистратуре медцентра, подписанное комитетом "Матери Беслана", в котором говорится, что все услуги в Северо-Кавказском медицинском центре будут предоставляться только лицам, имеющим на то основание, а организация консультаций и обследований возложена на главврача Адырхаева А.М. В другом объявлении указано, что пострадавшие в теракте наряду с ветеранами войны, медработниками и инвалидами первой группы обслуживаются без очереди. "Если бы он вовремя прокапался, возможно, повторного инсульта у него не случилось бы и он бы сейчас не умер", - заключил Мисиков. 

Пережившим теракт сложно добиться госпитализации в Северо-Кавказский медцентр

Другие пострадавшие от бесланского теракта также пожаловались на то, что не могут получить квалифицированную медпомощь в Северо-Кавказском медицинском центре.

Ацамаз Мисиков. Стоп-кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Mash Gor от 27.06.22, https://t.me/mash_gor/1994.Ацамаз Мисиков, который был в числе заложников вместе с родителями, рассказал, что так и не смог добиться госпитализации в Северо-Кавказский медцентр для своего отца. "У моего отца после теракта были тяжелые ранения. Четыре года назад у него случился инфаркт. После инфаркта ему поставили стент, и стент нужно прочищать. Зашел к главврачу бесланской больницы Адырхаеву. Я ему объяснил ситуацию, он мне предложил альтернативный вариант — пройти лечение в бесланской районной больнице. Я сначала не хотел, но потом вспомнил ситуацию с отцом Шалвы и согласился. Но проблему это не решило, потому что нет такого оборудования, нет таких специалистов, которые прочищают этот стент после инфаркта. А в медцентр мы до сих пор не легли", - привело сегодня его слова Business FM.

Алина Налдикоева сообщила, что ей удалось добиться направления в медцентр, подключив "Матерей Беслана" и главврача. "Мне это уже не надо было, потому что за эти несколько дней я нашла другого врача в платной клинике, пролечилась", - рассказала она. По ее данным, в госпитализации ей отказывали, так как палаты заняты пациентами, которые лечатся на платной основе. 

За время после теракта комитету "Матери Беслана" удалось добиться только того, что пострадавшие в теракте могут обслуживаться среди прочих льготников, рассказала сопредседатель комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева, чьи слова также приводит Business FM.

"У медцентра нет таких возможностей и ресурсов, чтобы этой категории граждан предоставлять какие-то другие услуги, кроме тех, которые предоставляют всем обращающимся туда. Центр работает на основе квот, также есть платные услуги. То есть в бюджет не было заложено обслуживание нашей категории. Руководство медцентра говорит: "У нас нет финансирования на вашу категорию граждан", — а мы должны как-то выживать", - резюмировала Гадиева.

В сентябре 2017 года члены комитета "Матери Беслана" заявили о проблемах с трудоустройством и жильем для пострадавших в теракте, а также о том, что потерявшие здоровье люди не могут повторно получить материальную помощь, необходимую для продолжения дорогостоящего лечения. По их мнению, решить проблемы может помочь закон о пострадавших в терактах.

Журналисты Business FM отправили запрос в Минздрав России, которому подчиняется Северо-Кавказский медцентр, а также в само медучреждение, но никаких ответов по состоянию на 9 июля оттуда не получили.

На сайте Северо-Кавказского медицинского многопрофильного центра не содержится информации об особых условиях оказания медицинской помощи пострадавшим при теракте в Беслане.

Пользователи Telegram потребовали призвать к ответу виновных в смерти Заура Ханикаева

Пользователей соцсетей возмутило отношение к пострадавшим в бесланском теракте. Пост в Telegram-канале Mash Gor с видео о смерти Заура Ханикаева собрал к 17.30 мск 9 июля 28 комментариев. "Денег не дали, а бесплатно у нас разучились оказывать помощь людям. К ответу". - указал Александр.

"Зачем ждать место в многопрофильном центре когда нужно 2 раза в год проводить курсы планового лечения, и один раз в год реабилитацию в санатории проходить", - отметила Di Di. “Человек умер по чужой безалаберности, а вы постфактум рассказываете о том, что он должен был предпринять, куда поехать. Вы вообще когда-нибудь путевку в санаторий выбить пробовали в своей жизни? Мой дядя-терактник с инфарктом не может регулярное санаторное лечение получать. Везде огромные очереди. И да, есть процедуры, которые проводятся только в медцентре”, - возразил пользователь Агуындае.

"Давно пора поднять эту тему... Почему так происходит", - указала Ирина Ногаева в Telegram-канале ЧП/Осетия, где также был опубликован ролик с Шалвой Ханикаевым. Эта публикация набрала к 17.30 мск 9 июля 10 комментариев. "Построили медцентр пострадавшим в Беслане, но лечиться они там не могут, в центре лечат других пациентов за деньги", - написал пользователь Алан.

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Примечание:

"Собчак определила целью своего фильма о теракте в Беслане помощь пострадавшим", "Юристы сочли минимальными шансы Кулаева на пересмотр дела о теракте в Беслане", "Жертва теракта в бесланской школе поделилась историей спасения одноклассника".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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