Решение суда о приостановке работы КТК принято на фоне заявлений президента Казахстана

10 июля 2022, 00:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Новороссийске из-за нарушений в экологической документации предписал на месяц приостановить работу Каспийского трубопроводного консорциума, через который казахстанская нефть поступает в Европу. Аналитики связали решение суда с высказываниями президента Казахстана Токаева по вопросам признания независимости ЛНР и ДНР и о намерении поставлять углеводороды в Европу, которые не отвечают ожиданиям России.

Как писал "Кавказский узел", с 16 июня акватория вблизи объектов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была полностью закрыта, что привело к приостановке отгрузки нефти. 20 июня стало известно, что в порту Новороссийска найдено более 50 потенциально опасных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В связи с работами по их разминированию введены ограничения на отгрузку нефти из Казахстана Каспийским трубопроводным консорциумом, было объявлено. что работа предприятия может периодически приостанавливаться. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков после этого отметил, что приостановка отгрузки нефти в Новороссийске не скажется негативно на экспорте из страны. По его словам, до 15 июля месторождение Кашаган, откуда поступает нефть, будет находиться на плановом ремонте.

О том, что президент Казахстана Касым-Жомар Токаев поручил разработать альтернативный маршрут поставок нефти в Европу, сообщила его пресс-служба 7 июля. "Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с "Самрук-Казына" следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь", – приводятся слова Токаева на сайте президента Казахстана.

Это заявление Токаева было сделано после того, как суд в Новороссийске вынес решение о приостановке деятельности "АО "КТК-Р" на месяц, через который нефть поступает в Европу.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1511 километров. В систему поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспортируется до Морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (Новороссийск), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки, говорится на сайте компании. На территории России зарегистрировано АО "КТК-Р", на территории Казахстана – АО "КТК-К". Пропускная способность нефтепровода составляет 67 миллионов тонн в год, отмечается на сайте корпоративного издания "Панорама КТК".

Компания на своем сайте пояснила, что 6 мая проводилась внеплановая выездная проверка АО «КТК-Р», в ходе которой были выявлены несколько нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти (ЛРН). 6 июня компания получила предписание об устранении нарушения до 30 ноября. Однако управление Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края, потребовав приостановить деятельность предприятия на срок до 90 суток. Суд отказался удовлетворить ходатайство предприятия о том, чтобы отложить рассмотрение обращения надзорного ведомства, и назначил компании наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток, говорится в сообщении на сайте "КТК" от 6 июля.

В другом пресс-релизе предприятия указано, что АО "КТК-Р" направило в Приморский районный суд Новороссийска ходатайство с просьбой приостановить исполнение постановления судьи до вступления в законную силу решения суда, которое будет вынесено по результатам обжалования решения суда.

После начала военной операции на Украине КТК уже дважды приостанавливал отгрузку нефти. В конце марта - из-за повреждения в результате шторма находящихся в Черном море выносных причальных устройств (ВПУ). Затем – на период ремонта вышедшего из строя оборудования. Затем консорциум уведомил грузоотправителей о том, что с 15 по 25 ­июня будет отгружать нефть только с одного из трех вынос­ных устройств. КТК пояснил, что в рамках программы предупредительного ремонта он планирует проведение работ на дне, но поскольку прибрежные морские районы в прошлом неоднократно становились зоной боевых действий, прежде чем выполнить эти работы, необходимо обследовать и устранить «остаточную минную опасность». Окончательное завершение работ по проверке акватории было запланировано на 5 июля, но именно в этот день районный суд Новороссийска решил приостановить деятельность КТК на 30 суток, сообщила 8 июля "Казахстанская правда".

Краснодарский краевой суд 11 июля рассмотрит ходатайство Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) о приостановке решения о запрете деятельности по перевалке нефти, сообщило 7 июля ТАСС.

Пока что экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО "КТК-Р" осуществляется в штатном режиме, проинформировало 7 июля МИА "Казинформ" со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай 7 июля пояснил высказывания Токаева, указав, что они не имеют политических мотивов. "Просто лучше подстраховаться в условиях мировой турбулентности. А Россия была и остается нашим стратегическим партнером. Каких-либо действий в ущерб ее интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия", - привел его слова телеканал КТК на своем сайте.

Решение суда о приостановке деятельности КТК не имеет под собой политической подоплеки, высказал мнение также 7 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вряд ли это политически мотивированное [решение], нужно очень внимательно смотреть. <...> По экологическим параметрам было принято решение о приостановке, поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами", — процитировал слова Пескова "Интерфакс".

Примечательно, что 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает признанные Россией ДНР и ЛНР квазигосударствами и вряд ли признает их независимость. "Если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", — сказал он. 18 июня на заявление Токаева отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров и раскритиковал лидеров стран-участников ОДКБ, которые не высказали четкую позицию по военной операции на Украине. Страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности, получали поддержку от России, в частности Казахстан во время протестов в январе 2022 года, а России от ОДКБ "нет пользы", заявил глава Чечни. 21 июня опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что упреки в адрес главы Казахстана указали на особые отношения Кремля с Кадыровым.

Аналитики указали на политические мотивы решения о приостановке работы КТК

Политолог, эксперт по Восточной Европе из Оксфордского университета Лейла Алиева назвала решение суда в Новороссийске "реакцией на возрастающую тенденцию Казахстана вести себя независимо". По ее мнению, "все, что делается сейчас в постсоветском пространстве, должно восприниматься в политическом контексте". В Кремле таким решением суда хотят протестировать реакцию Казахстана, предположила Лейла Алиева.

"Казахстан может пойти на переговоры и какие-то уступки. Думаю, что расчет именно на это сделан. Но эффект, на самом деле, от такого давления получается обычно обратный. Страны начинают более интенсивно искать альтернативные источники поставок, альтернативные альянсы и рынки", - процитировало ее слова Deutsche Welle*.

С политическими причинами связал возможную остановку работы консорциума и российский эксперт по энергетическим вопросам, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. "Я склонен рассматривать решение суда как ответ на последнее заявление президента Казахстана. Он выразил желание нефтью и газом из Казахстана решить проблемы Европейского Союза, где может образоваться некоторый дефицит из-за эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов, и в результате того, что Россия сокращает поставки газа в Евросоюз", - приводятся его слова в публикации издания от 6 июля.

Касым-Жомарт Токаев в разговоре с президентом Европейского Союза Шарлем Мишелем выразил обеспокоенность и в связи с угрозами энергетической безопасности в мире. Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках, говорится в сообщении на сайте президента Казахстана от 4 июля.

Для Казахстана остановка экспорта через новороссийский порт будет "большой и длительной" проблемой, пока не будут найдены альтернативные решения, уверен Михаил Крутихин. Альтернатив отправлять нефть в ЕС у Казахстана нет, и возможно только частично компенсировать остановку за счет сложного маршрута - "небольшими танкерами через Каспийское море в Азербайджан, оттуда по небольшим нефтепроводам или по железной дороге в грузинские порты, дальше - танкерами по морю или в Махачкалу, и оттуда - по российскому нефтепроводу в тот же Новороссийск", заявил он. Казахстан вряд ли пойдет на уступки Кремлю, считает Крутихин. "Казахстан показывает, что это - суверенное государство, проводящее свою собственную политику", - отмечается в материале.

Ситуация вокруг КТК не связана с экологическими проблемами и носит исключительно политический характер, уверен и экономист из Алматы Алмас Чукин. "Это прямой ущерб экономике Казахстана, это повлияет на налоговые поступления. Сегодня ситуация хуже, потому что требуют остановить полностью, и вообще непонятно, как это сделать. Самый страшный ущерб наносится в таком случае непрерывному производству: если остановить старую скважину, то ее потом невозможно будет восстановить, заново бурить придется. Это и удар по инвесторам. Зачем инвестировать, если нефть нельзя вывезти?" - привело его слова Радио Азаттык**.

Чукин счел действия России по отношению к своему экономическому партнеру "недружественными". "Мы являемся членом Евразийского экономического союза, мы входим в ОДКБ. В свое время мы могли построить транспортный маршрут на Кавказ или в другом направлении. Но мы поверили России. Теперь они используют трубопровод как оружие. Мы ведь тоже можем создать проблемы, к примеру, по железной дороге. Тогда России придется все грузы возить через Хабаровск в Китай, через Дальний Восток. Хороший сосед так не делает. Создание проблем друг другу ни к чему хорошему не приведет", - указал Чукин.

Причина приостановки лежит в политической плоскости, а выход заключается в том, чтобы наладить альтернативные пути и продолжать поставлять нефть в Европу, заявил глава Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид Жаксылыков. КТК — единственный способ поставки нефти из Казахстана в Европу, Россия с марта месяца периодически перекрывает этот канал и, по мнению Жаксылыкова, российская сторона делает это умышленно, для создания дефицита углеводорода в Европе.

"Однозначно, мы должны усиливать диверсификацию коммуникаций и логистики нефтегазовой промышленности. В Европу мы можем попасть через Актау–Баку–Тифлис–Джейхан, на восток – через Китай. Нам нужно самим, не привлекая никаких инвесторов, выстраивать свои логистические схемы для поставки казахстанской нефти в Европу. Транспортировка нефти будет дороже на 9 долларов за каждый баррель, если мы будем ее перекачивать через Грузию, но других альтернатив у нас нет", — заявил он в интервью изданию inbusiness.kz.

Жаксылыков оценил потери Казахстана за месяц простоя КТК примерно в 30 миллиардов тенге (около 1 миллиарда долларов). "Казахстан за этот же месяц потеряет до 50% налоговых поступлений в бюджет, 70% экспортного дохода". - приводятся слова эксперта в публикации от 7 июля. Он также указал, что приостановка экспорта нефти в Европу приведет к росту цен в Казахстане.

Реализацию поставок нефти по Транскаспийскому маршруту счел реальной заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Санат Кушкумбаев. "Транскаспийский маршрут – это давно разрабатываемый, тем более, апробированный маршрут. Он не является новым. На данном этапе следует наладить маршрут, создать мультимодальную систему перевозки, которая будет транспарентной и открытой. Этот маршрут начинается с порта Ляньюньган – от Восточно-Китайского моря в Китай через Синьцзян, Актау. Это порт Курык в Баку. Из Баку железнодорожным маршрутом направляется в порт Батуми. Через Баку в Турцию, а дальше в Средиземное море. Штаб-квартира Транскаспийского международного транспортного коридора находится в Нур-Султане. Поэтому мы являемся бенефициарами и крайне заинтересованы в том, чтобы транспортный маршрут масштабно заработал. 200 тыс. контейнеров в год могут быть транспортированы по этому маршруту. Сможем транспортировать не только контейнерные перевозки, но и нефтехимическую продукцию, черные и цветные металлы", - привело слова Кушкумбаева издание inform.kz 9 июля.

Позиция Казахстана совершенно нормальна. указал блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Это борьба, и каждый хочет выйти в ней победителем. И каждый играет как может, по своим правилам. (...) Казахстанские элиты за 30 лет новейшей истории, никогда и близко - пророссийскими не были. Более того, были прямо или, как правило, косвенно, антироссийскими", - указал он в публикации "Казахстан идёт в обход РФ? Песков ни о чём? Не выдавайте по заголовкам, желаемое за действительное". Блогер усомнился в реальности планов Казахстана создать альтернативные пути транспортировки нефти в Европу. "Всегда смотрите не на громкие заголовки об обходных маршрутах, а на объемы, и насколько это реально может принести неудобства. Если же этих неудобств возможности конкурентов, у той же РФ не вызывают, то сделайте вывод - что и повода шуметь нет. А если вызывают, ждите реакцию и самое главное - итогов, а не ожиданий", - отметил он.

Европейские страны в случае приостановки экспорта казахстанской нефти будут вынуждены закупать топливо в других странах, отметил российский эксперт по фондовому рынку Игорь Галактионов. "Приостановка отгрузок казахстанской нефти усугубит ситуацию с доступностью топлива в Европе. Стимулирует более активные закупки сырья из других источников, в том числе из России", – процитировало его слова издание "Блокнот" 7 июля.

Что касается работы Каспийского трубопроводного консорциума, то, как писал "Кавказский узел", ранее предприятие обвинялось в экологических нарушениях. Так, после загрязнения нефтью акватории Черного моря под Новороссийском в августе 2021 года Росприроднадзор оценил ущерб в 4,5 миллиарда рублей. Экологи назвали тот разлив нефти самым крупным за последние 10 лет, по их данным, в результате были загрязнены берега Абрау-Дюрсо, Сукко, Малого и Большого Утриша. Радужная пленка дошла до пляжей Анапы и расположенного в открытом море в районе курорта дельфинария. Следы этого разлива нефти исчезли на спутниковых снимках лишь 16 августа.

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