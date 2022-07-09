Предприниматели в Гори выразили протест против ликвидации мест торговли

09 июля 2022, 13:56

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Несколько десятков уличных торговцев провели сегодня в Гори акцию протеста, требуя от властей отменить ликвидацию привычного места их торговли. Чиновники предложили новую площадку, но предприниматели столкнутся с убытками, заявили участники акции протеста.

Силовики совместно с чиновниками ликвидировали на нескольких улицах Гори (город в восточной Грузии, – прим. "Кавказского узла") места стихийной торговли, после чего без дохода остались около 100 семей. По решению властей прилавки и инвентарь владельцев мелкого бизнеса были демонтированы и вывезены с территории.

Речь идет об улицах Чавчавадзе, Гурамишвили и Картли. Ликвидацию мест стихийной торговли проводили полицейские совместно с сотрудниками агентства по благоустройству. Демонтаж мест торговли был проведен вечером 8 июля, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

По словам торговцев, они получили предупреждение от властей всего два дня назад. Ранее им было предложено альтернативное место торговли, но предприниматели заявили, что на прежнем месте больше покупателей.

"Это наше место торговли, я за него буду бороться, так как с его потерей я также потеряю свой доход", – приведены в публикации слова одного из торговцев.

Несколько десятков владельцев мелкого бизнеса вышли сегодня на акцию протеста, которую они провели на прежнем месте торговли, сообщил телеканал.

Телеканал также опубликовал ролик, на кадрах которого показаны несколько десятков человек, которые стоят на обочине улицы. Неподалеку от них видны около десятка полицейских. Протестующие повышенным тоном высказывают претензии на грузинском языке. Полицейские наблюдают на ними. В целом, судя по кадрам видео, ситуация на месте спокойная.

"Кавказский узел" также писал, что грузинские бизнесмены неоднократно жаловались на убытки из-за ковидных ограничений и снижения туристического потока. В частности, еще в марте 2021 года владельцы детских центров вышли на акцию протеста в Тбилиси, на которой потребовали господдержки.

Неоднократно акции протеста проводили и владельцы ночных клубов. По словам предпринимателей, ограничения поставили индустрию ночных клубов в Грузии на грань исчезновения, так как бизнесмены длительное время терпят убытки и не могут выплатить долги по кредитам.

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