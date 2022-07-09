Судья в Дагестане обвинен во взятке

09 июля 2022, 12:20

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Мировой судья одного из участков Кировского района Махачкалы пообещал закрыть дело об административном нарушении в обмен на взятку в 150 тысяч рублей, считает следствие.

По версии следствия, в мае 2018 года мировой судья судебного участка N1 Кировского района Махачкалы получил 150 тысяч рублей от человека за принятие в его пользу незаконного решения о прекращении производства по делу об административном нарушении.

"Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", – привело сегодня РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы республиканской прокуратуры.

"Кавказский узел" также писал, что 12 февраля 2021 года суд постановил арестовать помощника судьи Каспийского городского суда, который, по версии следствия, вместе со своими сообщниками брал взятки в размере от 50 тысяч до 1,4 миллиона рублей.

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