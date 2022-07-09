09 июля 2022, 12:20

Судья в Дагестане обвинен во взятке

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Мировой судья одного из участков Кировского района Махачкалы пообещал закрыть дело об административном нарушении в обмен на взятку в 150 тысяч рублей, считает следствие.

По версии следствия, в мае 2018 года мировой судья судебного участка N1 Кировского района Махачкалы получил 150 тысяч рублей от человека за принятие в его пользу незаконного решения о прекращении производства по делу об административном нарушении.

"Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", – привело сегодня РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы республиканской прокуратуры.

"Кавказский узел" также писал, что 12 февраля 2021 года суд постановил арестовать помощника судьи Каспийского городского суда, который, по версии следствия, вместе со своими сообщниками брал взятки в размере от 50 тысяч до 1,4 миллиона рублей.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Дело бывшего прокурора Кизилюртовского района возвращено на доследование", "Три человека арестованы по делу о взятке за назначение мэром в Дагестане", "Начальник махачкалинского СИЗО заподозрен в вымогательстве".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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