Застройщик заподозрен в нарушении закона о долевом строительстве в Кабардино-Балкарии

09 июля 2022, 11:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава строительной организации собрал деньги с 58 человек на возведение дома в Нальчике, не заключив с ними договоры участия в долевом строительстве, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии.

"С января 2021 по март 2022 года для строительства 205-квартирного жилого дома в Нальчике директор организации заключил с 58 гражданами договоры купли-продажи жилых помещений, однако договоры участия в долевом строительстве не были составлены. К тому же, он получил от дольщиков денежные средства и не внес их на специальный счет в банке, а вложил в возведение многоквартирного жилого дома", - проинформировало ведомство.

По данным МВД, общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 132 миллиона рублей. В отношении застройщика возбуждено дело по ч. 2 ст. 200.3 УК России (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве), говорится в сообщении, опубликованном 8 июля на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне дольщики пожаловались на обман при продаже квартир в Нальчике. Они заявили, что квартиры в многоэтажке, за которые они заплатили деньги подрядчику, были впоследствии вторично проданы застройщиком. Последний заверял, что в случившемся виноват подрядчик, который не имел права продавать квартиры. В отношении подрядчика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, вину он признал частично.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.