Сотрудники "Дагэнерго" обвинены по делу о мошенничестве с криптофермой

09 июля 2022, 11:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Трое сотрудников филиала энергоснабжающей организации "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" обвинены в покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, 25 ноября 2021 года обвиняемые получили от представителя садового товарищества в Кизилюртовском районе 2,3 млн рублей за обеспечение безучетного потребления электроэнергии криптофермой и непроведение проверок счетчиков. Кроме того, сотрудники "Дагэнерго" пообещали помочь отменить решения судов о взыскании с председателя этого садового общества более 88 млн рублей, хотя фактически повлиять на это никак не могли, сообщил Следственный комитет России.

Сотрудники энергоснабжающей организации обвинены по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, пп. "а, б" ч. 5 ст. 290 УК России (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору; посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Расследование завершено, сказано в сообщении, опубликованном 8 июля на сайте ведомства.

Напомним, в декабре 2021 года "Дагэнерго" сообщило, что Дагестан занял первое место на Северном Кавказе по числу выявленных майнинг-ферм, а объем хищений за первые 10 месяцев 2021 года (более 41 миллиона киловатт-часов) сопоставим с мощностью Гунибской ГЭС (57,6 миллиона киловатт-часов). Глава республики Сергей Меликов потребовал разобраться со случаями хищения электричества на фоне регулярных отключений света в населенных пунктах Дагестана.

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