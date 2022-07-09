Ингушский тейп отказался от блогера Адама Аушева после критики старейшин

09 июля 2022, 08:53

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Блогер Адам Аушев оскорбил ингушских старейшин, после чего от него отказался тейп Аушевых, сообщил старейшина тейпа Ахмет-Башир Аушев. Брат блогера Илез Аушев принес извинения от имени всей семьи, которая также отказалась от Адама Аушева. Действия блогера осудил Совет тейпов Ингушетии, а правозащитник Магомед Муцольгов пояснил, что тейп может отказаться от человека только в случае серьезного проступка.

На последнем заседании Совета тейпов Ингушетии один из вопросов, который стоял на повестке дня, было обсуждение публикаций антироссийского блогера Адама Аушева на YouTube-канале "Аbu Caucas", владельцем которого он и является. Об этом сообщил председатель Совета тейпов Ингушетии Мурат Даскиев.

По его словам, Адам Аушев, именующий себя политическим эмигрантом, в последних обзорах на своем канале весьма неблагозвучно отозвался о старейшинах республики, о сотрудниках правоохранительных органов и о религиозных деятелях. "Не обошел он своим вниманием и недавно ушедшего в мир иной бывшего муфтия Ингушетии Абдурахмана Мартазанова, упустив из виду, что "о мертвых либо хорошо, либо ничего". Комментировать высказывания, рожденные в воспалённом мозгу этого блогера, которые он адресует старейшинам, уважаемым людям республики, нет ни времени, ни желания", – сказал Даскиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он заметил, что оскорбительные характеристики, которыми блогер наградил всех, кого он упоминает в своих публикациях, задели в первую очередь старейшин, которые по своему возрасту в два, в три раза старше Адама Аушева. "Согласно ингушскому этикету это непозволительно для молодых людей", – отметил руководитель Совета тейпов республики.

По его мнению, возросшая в последнее время активная деятельность Адама Аушева в роли блогера – ничто иное, как его желание повысить свой рейтинг и увеличить число подписчиков.

У автора YouTube-канала "Abu Caucas" отныне нет ни народа, ни родины, подчеркнул старейшина тейпа Аушевых Ахмет-Башир Аушев. "С этого дня нет для него дороги в Ингушетию, на его малую родину. Впрочем, и в другие регионы России ему сейчас дороги нет: ведь на него заведено два уголовных дела – по части 2 статьи 280 УК РФ и по статье 205.2 УК РФ. "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Адам Аушев находится в розыске", – сказал Ахмет-Башир Аушев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, действия Адама Аушева осудил его брат Илез Аушев, которого Ахмет-Башир охарактеризовал как человека честного и порядочного, который пользуется в Ингушетии, по его мнению, заслуженным авторитетом и доверием. "Он опубликовал видеоролик, в котором он принес извинение своим согражданам за недостойное поведение своего брата", – сказал Ахмет-Башир Аушев.

На видео мужчина на фоне белой стены говорит: "Я, Аушев Илез Магомедович, родной брат Аушева Адама, который проживает на Кипре, ведет блогерскую деятельность". Далее слова Илеза Аушева не слышны. Затем звук на видео появляется. "Хотим извиниться перед народом за то, что он оскорбляет старейшин, имамов и правоохранительные органы. Я и моя семья и весь наш тейп отказываемся от него", – сказал Илез на кадрах ролика, опубликованном 6 июля в Telegram-канале "Фортанги".

По словам правозащитника Магомеда Муцольгова, в истории ингушского народа бывали случаи, когда люди вынуждены были отказаться от члена своего тейпа, который совершил серьезный проступок. По требованию родственников такие люди покидали свой дом и становились изгоями. Им запрещалось жить в одном селе со своими родными. "Бывало, что за тяжкое преступление провинившихся выселяли не только из населенного пункта, но и из республики. И такие случаи были не только у нас, но и в соседних республиках. К примеру, в Кабардино-Балкарии есть несколько семей под фамилией Чеченовы. Много лет назад целый род, несколько семей были высланы из Чечни, которые поменяли свои фамилии на Чеченовы", – сказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время, Муцольгов уверен, что за свой проступок Адам Аушев должен отвечать сам. "Он должен извиниться перед людьми, которых он оскорбил, а не делать так, чтобы за его деяние несли коллективную ответственность и извинялись люди из его тейпа. Это неправильно. Почему тот же Илез должен униженно извиняться за непутёвого брата? А то получается, что Аушевы оправдываются. На мой взгляд, если Адам не согласится извиняться, то достаточно было бы старшему из тейпа Аушевых сказать на том же Совете тейпов, что человек, грубо нарушивший наши традиции с сегодняшнего дня не будет называться членом нашего тейпа и больше не будет позорить наш тейп", – отметил Муцольгов.

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