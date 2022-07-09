09 июля 2022, 09:06

Владикавказская чиновница заподозрена в махинациях с участниками аукциона

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Начальница управления по закупкам и торгам администрации Владикавказа подозревается в том, что обеспечила победу на аукционах подконтрольным ей предпринимателям.

По версии следствия, 26 апреля в единой информационной системе в интернете проводились аукционы по десяти муниципальным контрактам на ремонт дорог. Подозреваемая исключила из аукциона ненужных ей юридических лиц и обеспечила управляемое участие и победу подконтрольных ей восьми юридических лиц и двух индивидуальных предпринимателей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

В отношении чиновницы возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК России). "Проверяется причастность подозреваемой и к другим эпизодам противоправной деятельности", - сказано в сообщении, опубликованном 8 июля на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле 2021 года чиновница из Северной Осетии была обвинена в мошенничестве на 14 миллионов. По версии следствия, она присвоила себе деньги, предназначенные для выплат льготникам.

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Примечание:

"Полицейский в Северной Осетии обвинен по делу о фиктивных ДТП", "Следствие предъявило обвинение главе Россельхознадзора по Северной Осетии", "Дзантиев заподозрен в превышении полномочий и причинении ущерба бюджету Владикавказа".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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