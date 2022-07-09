Избирательная кампания в Черкесске началась без сюрпризов

09 июля 2022, 06:40

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Для участия в выборах в Черкесскую гордуму зарегистрированы представители семи партий и объединений. На этих выборах неожиданностей не предвидится, всё подконтрольно властям и пройдет так, как нужно республиканскому и федеральному руководству, считает ногайский политический деятель из Карачаево-Черкесии Адлер Туркменов. Партийный баланс сохранится, самовыдвиженцев не будет, все пройдет тихо и спокойно, полагает депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Расул Кубанов.

Выборы депутатов думы Карачаевского городского округа шестого созыва пройдут в единый день голосования 11 сентября, сообщила 8 июля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница избиркома Карачаевска.

"Были заверены списки, поданные местными отделениями КПРФ и "Единой России", региональными отделениями "Гражданской платформы", партии "Справедливая Россия - Патриоты за правду", ЛДПР, "Коммунисты России", партии "Родина", - сообщила 8 июля "Кавказскому узлу" представительница избиркома Черкесска.

"Самовыдвиженцев нет, голосование будет только по партийным спискам. У нас пропорциональная система выборов. Поэтому нет одномандатников", - добавила она.

"На выборах гордумы Черкесска никакой интриги не предвидится. Всё подконтрольно и выборы пройдут так, как нужно республиканскому и федеральному руководству», - заявил ногайский политический деятель из Карачаево-Черкеской республики Адлер Туркменов.

По его словам, в настоящее время никому не нужны громкие политические передряги. «Выборы - это время небольших потрясений, но ничего серьёзного не будет», - считает Туркменов.

"Это видно и по отношению к выборам в обществе. Только на некоторых Telegram-каналах есть активность, а в целом мало интереса. Раньше уже за год до каких-либо выборов начиналась турбулентность, а сейчас всё спокойно. Кандидаты близки к власти. А по другому и быть не может», - отметил он.

"Скорее всего, 80-85% мандатов заберёт "Единая Россия", а остальные партии по 1-2 места приобретут. Вряд ли даже "Коммунисты России" что-нибудь получат. В Черкесской гордуме, как и в Народном собрании Карачево-Черкесии, депутатов от этой партии освободили от полномочий через суд. Потому что была ситуация с Маршанкуловым, с его помощницами. После этого ни там, ни там не осталось серьёзных оппонентов. "Единая Россия" получит, как и ранее, не менее 80%», - полагает Туркменов.

Члены бюро комитета регионального отделения КПРФ 18 июля 2019 года единогласно решили исключить из списков Эдуарда Маршанкулова и Алину Чикатуеву, сообщила председатель избиркома Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева. В постановлении, которое подано в избирком, говорится, что Маршанкулов и Чикатуева исключены из списка "за совершение действий, противоречащих программе КПРФ и наносящих ей политический ущерб".

Состав гордумы изменится только в персоналиях. Соотношение партий не изменится. "Единая Россия" даже ещё больше будут представлена, чем сейчас", - резюмировал Адлер Туркменов.

В Черкесской гордуме списочный состав депутатов будет сильно обновлён по сравнению с прошлым созывом. "Но и здесь партийный баланс сохранится. Выборы в думу Черкесска чисто партийные, по партийным спискам. Самовыдвиженцев не будет. Партии в целом имеют больший ресурс для участия в выборах. Все пройдет тихо и спокойно", - пояснил зампредседателя комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ Народного собрания Карачаево-Черкесии, депутат Расул Кубанов.

"Интерес проявляла партия "Новые люди". Приезжали её представители. Это всё же федеральная партия, имеющая своих депутатов в госдуме. Вполне логично, что они могут претендовать на участие в политической жизни КЧР", - указал Кубанов.

"Кавказский узел" также писал, что по итогам голосования в сентябре 2021 года в Карачаево-Черкесии "Единая Россия" заняла первое место по партийным спискам с результатом 80,06% голосов. По одномандатному избирательному округу победу одержал также кандидат от "Единой России", министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов, получивший 78,6% или 210 632 голоса, проинформировало сегодня РИА "Карачаево-Черкесия".

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