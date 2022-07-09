Прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу Аветика Чалабяна

09 июля 2022, 03:49

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Надзорный прокурор вернул следствию материалы уголовного дела Аветика Чалабяна, арестованного за попытку мобилизовать студентов на протестные акции с помощью подкупа председателя студсовета вуза.

Как писал "Кавказский узел" 13 июня , защита Аветика Чалабяна, арестованного по делу о подкупе председателя студсовета вуза, получила отказ Генпрокуратуры Армении на просьбу освободить его под личное поручительство оппозиционных депутатов. За Аветика Чалабяна поручились пять депутатов Нацсобрания Армении от блока "Айастан" (Ишхан Сагателян, Сейран Оганян, Элинар Варданян) и от блока "Честь имею" (Айк Мамиджанян и Тигран Абрамян).

Надзорный прокурор отказался утверждать обвинительное заключение по делу Аветика Чалабяна и вернул материалы дела следствию, сообщил 8 июля корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Чалабяна Артур Арутюнян.

Напомним, что 12 мая следственный комитет Армении сообщил о задержании Чалабяна. Он подозревается в том, что пытался подкупить председателя студенческого совета Аграрного университета, чтобы тот привлек 2000 студентов к протестным акциям. Дело Чалабяна сфабриковано, власти хотят запугать других участников протестов, заявил правозащитник Аветик Ишханян. Ереванский суд общей юрисдикции 14 мая по ходатайству следователей принял решение арестовать Чалабяна на два месяца.

Следствие представило в суд ходатайство о продлении ареста еще на один месяц, однако суд перенес слушание санкции на арест, которое было назначено на 8 июля в 18.00. «6 июня следствие сообщило о завершении следствия, что позволяло защите показать общественности всю абсурдность обвинений, так как отпала бы необходимость соблюдать тайну следствия. Но надзорный прокурор отказался утвердить обвинительное заключение. Получается, что и он не нашел доказательств вины Чалабяна в материалах уголовного дела из 750 страниц», - подчеркнул адвокат.

С 1 июля вступил в силу новый Уголовный кодекс, и статья, по которой предъявлено обвинение, больше не действует, добавил Арутюнян. «Этим объясняется поспешность следствия и отказ надзорного прокурора утвердить обвинение. Следствие же вместо того, чтобы дело Чалабяна переквалифицировать, подает ходатайство в суд о продлении срока ареста. Этот факт зафиксировал суд, представитель следствия заявил, что на переквалификацию дела есть еще 12 часов, что не может быть достойным обоснованием. Следователь ходатайствовал о переносе слушания вначале на один час, потом на два часа, но защита возразила. В итоге, суд, выслушав мнения сторон, принял решение о переносе заседания на 9 июля в 12.00», - рассказал он.

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