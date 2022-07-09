Жители поселка в Волгоградской области выступили против строительства асфальтобетонного завода

09 июля 2022, 02:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Появление нового асфальтобетонного завода в поселке Новониколаевский Волгоградской области нанесет вред окружающей среде и здоровью местных жителей, заявили активисты. Они собрали более 400 подписей под обращением к журналистке Анне Чапман, в котором попросили ее помочь остановить строительство предприятия.

Пенсионерка Людмила Кузнецова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 30 лет проработала детским врачом в рабочем поселке Новониколаевском. Она сказала, что живет с семьей на улице Народной. Менее чем в ста метрах от ее дома располагается производственная территориальная зона, где в 1980-х годах был построен асфальтобетонный завод, который относился тогда к объектам высокой опасности и имел санитарно-защитную зону (СЗЗ) 500 метров. Впрочем, такое расстояние от жилых кварталов не спасало людей – они страдали от постоянного удушливого смога, сказала Кузнецова.

Жители поселка «с советских времен» требовали от властей закрыть завод, так как он «превратил жизнь жителей поселка в ад», рассказала пенсионерка. «Ужасно было – ни белье нельзя было повесить, ни форточку открыть. Люди требовали, чтобы завод закрыли. В 2003 году его закрыл Роспотребнадзор. Завод закрыли, и мы успокоились», - рассказала она.

По словам Кузнецовой, на том же месте в 2013 году появился асфальтобетонный завод, но уже с мобильной установкой. «Очень дымил. Из рукавов («силос» называется) выбрасывался наружу густой дым. Через улицу из-за смога дома были не видны. 14 месяцев я одна занималась тем заводом. Подписи люди ставили плохо. Боялись, что их уволят с работы в администрации района. Но собрали 200 подписей. 14 месяцев я письма писала в надзорные органы. Письма ходили по кругу», - рассказала она.

Районный отдел Роспотребнадзора 10 раз подавал в суд требования о приостановке работы завода на 60 суток и более, но производство не приостанавливалось, отметила Кузнецова.

«10 тысяч рублей штрафа выписывали руководству, и он продолжал дымить. Это все длилось, пока не вмешался один из волгоградских политиков, который был у нас с предвыборной агитацией. Суд приостановил работу завода. Но они (рабочие) сорвали пломбу, которую повесили на завод судебные приставы, и начали работать. Мы вызвали прокурора. Он сказал, что тут наступает для них уголовная ответственность. За три дня завод свернул свою деятельность – мы вновь победили», - рассказала Кузнецова.

Она сказала, что, когда работал завод, лети из домов дети не выходили. "Но в квартирах не спрячешься - запах дыма постоянный, окна черные. Бороться можно и нужно. Через год этот завод переведут в стационарный, и тогда", - отметила Кузнецова.

Пенсионерка рассказала, что на ее улице было много случаев смерти от онкозаболеваний. «Умер молодой человек от саркомы челюсти, женщина умерла от рака, умерла от рака щитовидной железы другая женщина, с бронхиальной астмой умер мужчина в период активной деятельности завода», - сказала она. Но доказать связь между этими смертями и вредными выбросами асфальтобетонного завода очень сложно, считает она. "Документацию нужно поднимать. Исследования надо проводить", - отметила Кузнецова.

Новая попытка установить в промышленной зоне поселка мобильный асфальтобетонный началась в январе 2022 года, сказала она. По ее словам, предполагается, что завод сначала будет нестационарным. «Мобильные асфальтобетонные заводы не отнесены ни к какому классу опасности, и собственник сам устанавливает санитарно-защитную зону и сам определяет выбросы по ПДК», отметила активистка. По слова Кузнецовой, затем его переведут в стационарный, и тогда на него распространятся требования экологического законодательства.

Она рассказала, что общалась хозяином будущего завода и тот пытался ее успокоить, что мобильный завод работает бесшумно и без вредных выбросов.

По словам пенсионерки, она ходила на прием к главе района, но тот назвал ее оппозиционеркой, беседовал с ней в грубой форме.

Сын пенсионерки Борис Кузнецов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что соседство с промышленной зоной для жителей поселка является «источником не только дискомфорта, но и постоянной опасности».

«С работы приезжаешь, хочется отдохнуть. А тут смог повсюду, битумом воняет, пыль кругом. И не избавишься от этого, не спрячешься никуда – смог повсюду», - сказал он..

Районная власть «недвусмысленно намекает на то, что активно выступающие против завода сотрудники администрации могут быть уволены», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница, живущая недалеко от промзоны. «Мы, конечно, против этого завода. Когда он начнет работать, для нас наступит кромешный ад. Но и работу боимся потерять – тут больше некуда устроиться», - сказала она.

Многодетная мать Антонина Буданцева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в 2013 году стояла с грудным младенцем на руках на пути техники и рабочих, сорвавших пломбу судебных приставов на воротах завода. "Он (завод) нам всю жизнь тут отравлял. Однажды смолу начали спускать, когда битум сгружали, так чуть не угорели тут все. Такой ядовитый воздух был, МЧС даже вызывали. Теперь вот опять завод тут строят. Устали мы уже от такого соседства», - сказала она.

По словам Буданцевой, ее многодетная семья пыталась получить участок вдали от промышленной зоны, но добиться от властей выделения земли ей так и не удалось.

В соцсетях местные жители активно выступили за остановку строительства асфальтобетонного завода, рассказала она. Помимо многочисленных жалоб в надзорные органы, инициативная группа активистов направила призыв о помощи известной журналистке Анне Чапман, под посланием было собрано более 400 подписей местных жителей, рассказала Буданцева. Они также передали Чапман видеообращение, в котором попросили помочь не допустить строительства асфальтобетонного завода в поселке.

«Мы делаем это от отчаяния, так как районные власти не становятся на сторону жителей [...] В нескольких десятков метров от завода, который уже активно возводится и скоро будет травить нас и наших детей, расположена могила твоих, Анна, предков», - говорится в видеообращении жителей поселка к Анне Чапман, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла".

Анна Чапман сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что пока не получала письмо и видеообращение от жителей поселка Новониколаевский.

Вопрос остановки строительства асфальтобетонного завода не входит в компетенцию сельской администрации, сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главы рабочего поселка Новониколаевский Николай Бочаров. «Этим занимается районная администрация, хотя это и в черте нашего поселка. Это (промышленная зона) в конце улицы, в сторону Борисоглебска. Там был частный завод. В свое время были с ним проблемы, завод демонтировали и вопрос был закрыт. Другой собственник купил у того собственника участок и тоже хочет сделать там асфальтобетонный завод. Он утверждает, что производство будет экологически чистым», - сказал чиновник.

Глава Новониколаевского муниципального района Сергей Чулков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что предприниматель приобрел базу бывшего асфальтового завода. «Долгое время оно (предприятие) не работало, не знали куда (его) деть. И вот, наконец, он (предприниматель) его купил. В куплю-продажу вошла территория большой площади, подъездной железнодорожный путь, битумохранилище, остатки старого асфальтового завода и несколько складских помещений. Он купил объект, решил его реконструировать», - сказал он.

По словам чиновника, предприниматель приобрел модуль китайского асфальтобетонного завода производственной мощностью 60 тонн в сутки. Это «очень маленький завод со всеми дымоуловителями, очистителями», отметил Чулков.

Предприниматель не собирается использовать железнодорожные подъездные пути – щебень разгружать с вагонов не будут, не будет и шума. Щебень будут подвозить КАМАЗы, пояснил он. «60 тонн в сутки – это ямочный небольшой ремонт в поселке выполнить, не больше. [...] Заверил, что у него полный пакет документов. Разрешение на строительство мы не даем, так как это временное сооружение. Мы его предупредили, что будем получать заключение Роспотребнадзора о том, чтобы они провели экспертизу его документации», - сообщил Чулков.

По его словам, вопросом строительства асфальтобетонного завода после получения жалоб граждан заинтересовался районный отдел Роспотребнадзора, надзорное ведомство изучает документацию. О проблеме известно и в региональном Роспотребнадзоре, где главе районной администрации ответили, что подобные заводы являются объектами второй категории опасности, «и, соответственно, должна быть санитарно-защитная зона (не менее 500 метров)», рассказал чиновник.

"Мы ему (предпринимателя) санкций и разрешений не давали. Он за разрешениями к нам не обращался", - сказал он.

Глава Роспотребнадзора по Волгоградской области сказала, что через год этот завод станет стационарным строительным объектом, так как фундамент будет плотно прикреплен к земле, газ, электричество, коммуникации - все будет подведено к объекту, рассказал Чулков. "Соответственно, надо будет ему выдавать разрешение. Мы предупредили об этом застройщика. Тогда и начнем мерить санитарно-защитную зону», - сказал он.

Проблема мобильных асфальтобетонных заводов в стране актуальна, сказала корреспонденту "Кавказского узла" судебный эксперт в области экологии Наталья Воронович. По ее мнению, санитарно-защитная зона у таких заводов должна быть 500 метров. По ее словам, сырьем для таких заводов являются, в том числе, и нефтепродукты, которые являются канцерогенными веществами. «Такие заводики декларируют одно-два загрязняющих вещества, потом по факту при проверке появляется целая хроматограмма от С1 до С20 углеродсодержащих веществ. Весь этот букет очень опасный. Страдают органы дыхания и кровообращения людей», - сказала она.

Она усомнилась в эффективности очистного оборудования на подобных заводах. «Источники загрязнения будут. Абсолютной чистоты от таких заводов ожидать не приходится», - заключила Воронович.

Комментариями нового собственника участка по поводу строительства завода в промзоне "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что ранее экологов обеспокоил уровень загрязнения воздуха вредными веществами на юге Волгограда, в том числе рядом с крупными промышленными предприятиями. Это негативно влияет на здоровье местных жителей, заявили 2 июня участники круглого стола.

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