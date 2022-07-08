Прокурор заявил о непричастности Инала Джабиева к покушению на главу МВД

08 июля 2022, 20:44

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Инал Джабиев, умерший после допроса силовиков, и Николай Цховребов непричастны к покушению на бывшего главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева, заявил сегодня прокурор. Он предложил приговорить Цховребова к условному сроку за незаконный оборот оружия.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2021 года жителю Южной Осетии Николаю Цховребову, который в августе 2020 года был задержан вместе с Иналом Джабиевым, было предъявлено обвинение в покушении на главу МВД Игоря Наниева. Мать Цховребова сочла эти обвинения бездоказательными. Активизация расследования дела связана с попыткой властей скрыть историю с пытками обвиняемых, предположил журналист Руслан Тотров. В мае 2021 года дело было направлено в суд.

17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев. При обстреле никто не пострадал. Инал Джабиев умер в августе 2020 года после допроса по делу о покушении на министра, на пытки жаловался и задержанный с ним Николай Цховребов. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь силовиков, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов.

Прокурор Эдуард Джиоев на сегодняшнем заседании в Верховном суде Южной Осетии полностью отказался от обвинения в отношении погибшего Инала Джабиева и от четырех эпизодов обвинения, предъявленных Николаю Цховребову. Он пояснил, что его решение основано на доказательствах о непричастности подозреваемых к покушению на чиновника. При этом он уточнил, что покушение действительно было, сообщило сегодня ИА "Рес".

Джиоев добавил, что есть основания для признания Цховребова виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, и предложил назначить ему три года условно. Представитель Николая Цховребова Фатима Гатагонова возразила обвинителю, пояснив, что "пистолет, о котором идет речь, Цховребов не приобретал для совершения противоправных действий, либо с целью хранения или передачи кому-либо", отмечается в публикации.

Сам Николай Цховребов просил суд оправдать его. Суд сообщил, что решение по отказу от обвинения будет оглашено вместе с приговором позднее, пишет издание "Спутник-Осетия".

"Кавказский узел" также писал, что 7 июля на очередном слушании по уголовному делу о смерти Инала Джабиева и избиения Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова был продлен арест двум силовикам.

Смерть Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии. Шестнадцать депутатов парламента с осени 2020 года по февраль бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В Южной Осетии не могли принять бюджет, правительство работало без подтверждения полномочий, а работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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