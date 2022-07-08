08 июля 2022, 18:42
Рабочие Руставского металлургического завода прекратили забастовку
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Зарплата сотрудников Руставского металлургического завода поэтапно вырастет на эквивалент 85 долларов США, размер оплаты труда будет увеличен с июля, сообщил представитель профсоюзов. По его словам, рабочие уже возобновили работу.
Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля около 130 рабочих объявили забастовку на Руставском металлургическом заводе. Они требуют повышения зарплаты, которая составляет в среднем 1000 лари (около 340 долларов США) на 30%, выплаты 13-й зарплаты и улучшения условий труда. 7 июля рабочие отвергли предложение руководства предприятия о поэтапной индексации зарплат на 15 процентов (около 150 лари - 51 доллар США) и заявили, что продолжат бастовать, пока зарплаты не будут увеличены на треть.
Сегодня участники забастовки на Руставском металлургическом заводе приняли предложения администрации предприятия, и работа предприятия возобновилась, сообщил представитель профсоюзов Тамаз Долаберидзе на своей странице в Facebook*. По его словам, была достигнута договоренность о том, что участники забастовки не будут подвергаться давлению или преследованиям, а дни простоя во время забастовки будут оплачены.
Администрация завода пообещала поэтапно увеличить размер оплаты труда на 250 лари (85 долларов США). С 1 июля 2022 года к зарплате прибавится 100 лари (около 34 долларов США), столько же - с 1 января 2023 года, а с 1 марта 2023 года зарплата вырастет еще на 50 лари (около 17 долларов США), пояснил Долаберидзе.
Кроме того, на заводе будет восстановлена премиальная система, которая существовала и была отменена ранее. "Если цех работал успешно, то может быть выплачена премия в размере до 10% зарплаты. К процессу (начисления премий - Прим. "Кавказского узла") будут привлечены профсоюзы для обеспечения его прозрачности. По другим вопросам, связанным с условиями труда, с нами будет заключен коллективный договор, документ об этом будет подписан 11 июля", - привело слова Долаберидзе издание "Инфо Рустави".
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Автор: "Кавказский узел"