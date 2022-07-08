Рабочие Руставского металлургического завода прекратили забастовку

08 июля 2022, 18:42

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Зарплата сотрудников Руставского металлургического завода поэтапно вырастет на эквивалент 85 долларов США, размер оплаты труда будет увеличен с июля, сообщил представитель профсоюзов. По его словам, рабочие уже возобновили работу.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля около 130 рабочих объявили забастовку на Руставском металлургическом заводе. Они требуют повышения зарплаты, которая составляет в среднем 1000 лари (около 340 долларов США) на 30%, выплаты 13-й зарплаты и улучшения условий труда. 7 июля рабочие отвергли предложение руководства предприятия о поэтапной индексации зарплат на 15 процентов (около 150 лари - 51 доллар США) и заявили, что продолжат бастовать, пока зарплаты не будут увеличены на треть.