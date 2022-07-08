Андрей Чернецов. Скриншот https://t.me/urypinskiy_adm/789

08 июля 2022, 16:48

Администрация Урюпинского района сообщила о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Андрей Чернецов погиб на Украине, сегодня состоялись его похороны, сообщила администрация Урюпинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 50 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Сергей Кочетов из Урюпинского района стал 49-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель Урюпинского района Андрей Чернецов погиб на Украине, сегодня состоялись его похороны, сообщила  администрация Урюпинского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приводятся.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 50 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти Дагестана подтвердили гибель военного на Украине", "Глава Дербентского района сообщил о гибели земляка на Украине", "Глава Ставрополя сообщил о гибели семи военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

08 июля 2022, 23:16

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