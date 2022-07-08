Выходцы из Гадрута и Шуши потребовали от ООН предоставить статус беженца

08 июля 2022, 14:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники акции протеста перед офисом ООН в Ереване потребовали предоставить статус беженца людям, которые покинули территории, перешедшие под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", беженцы из Нагорного Карабаха 6 июля начали сидячий пикет перед зданием правительства Армении с требованием предоставить им официальный статус. Они считают, что власти Армении игнорируют их требование по политическим мотивам.

Беженцы из Гадрута и Шуши провели сегодня акцию протеста перед ереванским офисом ООН с требованием защитить их права и содействовать в предоставлении статуса беженца, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

ООН должна отказаться от политики двойных стандартов и защитить права жителей Нагорного Карабаха, заявил корреспонденту "Кавказского узла" беженец из Шуши Ашот Арутюнян.

"Нам говорят, что Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") – непризнанная республика, но есть прецеденты, когда ООН защищает права жителей непризнанных государств и вмешивается во внутренние дела", – отметил он.

Беженец из Гадрута Артур Степанян считает, что присвоение статуса беженца поможет им вернуться в свои дома в соответствии с трехсторонним соглашением от 9 ноября 2020 года. "Почти два года беженцы из Арцаха находятся в неопределенности. Нам не дают статус беженца. Власти Армении не предпринимают никаких шагов по обеспечению и защите наших прав. Нас пытаются заверить, что нашими проблемами должно заниматься правительство Арцаха. Тогда почему на территориальные уступки идет Пашинян?" – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ООН избегает вмешиваться в эту проблему. "В ООН нам говорят, что это политический вопрос, которым должны заниматься армянские власти", – рассказал Степанян.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.