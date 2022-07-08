Аналитики указали на низкие доходы жителей Азербайджана

08 июля 2022, 12:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Большая часть населения Азербайджана лишена нормального жилья и доступа к качественным медицинским услугам из-за низких доходов, говорится в совместном исследовании Бакинского клуба прав человека и организации "Международное сотрудничество по правам человека" (International Partnership for Human Rights IPHR).

Совместный отчет двух организаций на 75 страниц включает доклады по четырем тематическим направлениям - трудовое право, право на достаточный жизненный уровень, на доступ к высоким стандартам медицинской помощи и право на образование.

"Отчеты включают в себя информацию о местной законодательной базе, государственных программах, анализ открытой для общественности официальной базы данных, результаты опросов, организованных в социальных сетях, и жалобы, направленные в Бакинский клуб прав человека (БКПЧ). Отчеты были подготовлены при непосредственном участии профессиональных и опытных экспертов в указанных областях", - говорится в сообщении БКПЧ, поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Исследование проводилось на основе принципов и стандартов, установленных Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, ратифицированным Азербайджанской Республикой в 1992 году, уточнили авторы документа.

В отчете отражены рекомендации, адресованные правительству Азербайджана по каждому направлению. Целью исследования его авторы назвали помощь государству в выполнении обязательства по обеспечению социальных и экономических прав каждого человека, проживающего в стране.

"Основные выводы этого исследования касаются неспособности большей части азербайджанского населения иметь достаточный уровень жизни из-за недостаточного дохода, доступа к продовольствию или жилью. Проанализированные данные свидетельствуют о том, что значительная часть домохозяйств несамодостаточна из-за низких доходов или неэффективной государственной поддержки. Результаты опросов показывают, что доля домохозяйств, способных без труда покрыть необходимые расходы, не превышает 30%. Период пандемии был особенно тяжелым из-за роста безработицы", - говорится в отчете.

Авторы исследования указали на то, что в рамках государственной поддержки на период пандемии один безработный член семьи мог получать 190 манатов (110 долларов), а это ниже прожиточного минимума. При этом, чтобы рассчитывать на поддержку, все члены семьи должны быть безработными.

В отчете акцентируется внимание на падении реальных доходов населения. Так, по данным Госкомстата Азербайджана, в 2013 году доход на душу населения в Азербайджане составил 4039,60 маната в год (около 5200 долларов на тот момент) или 336 манатов в месяц (около 430 долларов). Однако в 2020 году, несмотря на номинальное повышение доходов до 5 587,60 маната (около 3296 долларов) в год или 465 манатов (около 274 долларов) в месяц, в реальности доходы населения из-за девальвации 2015-2016 годов и высокой инфляции снизились на 37%.

Авторы документа считают, что все минимальные показатели, такие как потребительская корзина, минимальный прожиточный минимум, минимальное социальное пособие и пенсия должны последовательно повышаться и соответствовать реальными потребностям населения. Предлагается также расширить круг категорий социальных групп, имеющих право на участие в льготных жилищных программах, чтобы помочь семьям с низкими доходами в приобретении надлежащего жилья.

"В Азербайджане в последние годы реализуются программы строительства так называемого социального жилья, то есть предоставления квартир по доступным ценам в рассрочку малоимущим. Однако процесс по выделению социального жилья должен быть более прозрачным и исключать возможности для коррупции", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава БКПЧ Расул Джафаров.

Что касается системы здравоохранения, то в целом по стране число государственных клиник достаточно для обеспечения доступа к медицинским услугам, отметил он.

"Однако ситуация в сельской местности страны сильно отличается, поскольку во многих деревнях, особенно в горных районах, нет никаких медицинских центров. В случае необходимости гражданам приходится выезжать в другие населенные пункты, порой за десятки километров", - сказал Джафаров.

В отчете указывается на то, что государственное финансирование сферы здравоохранения должно быть увеличено не менее, чем в два раза. Должны быть разработаны комплексные стратегии и программы для обеспечения охраны здоровья матери и ребенка, в том числе необходимо принять закон "Об охране репродуктивного здоровья и планировании семьи". Также нужно принять срочные целенаправленные меры для снижения смертности среди беременных, младенцев и детей в возрасте до пяти лет, считают авторы.

В сфере образования рекомендовано принять отдельный закон, регулирующий деятельность вузов. Кроме того, согласно исследованию, необходимо разработать отдельную государственную программу, направленную на обеспечение доступа большего числа детей к дошкольному образованию.

Предлагается разработать государственную программу поддержки и поощрения учащихся в сельской местности, чтобы дети там, особенно девочки, получали полное среднее образование.

"Проблемы с доступом девочек к школьному образованию в сельских регионах соприкасается с другой социальной проблемой - ранними браками. В ряде сельских местностей все еще сильны предрассудки об отсутствии необходимости обучения девочек, поскольку они все равно будут выданы замуж и займутся воспитанием детей", - отметил Джафаров.

ЮНИСЕФ (UNICEF, Детский фонд ООН) называет ранние браки детскими (Child marriage) и относит к ним официально заключенные или неофициальные союзы с лицом, не достигшим 18 лет. В нескольких конвенциях ООН детский брак и/или связанные с ним явления рассматриваются как нарушение прав человека.

Член Комитета защиты гражданского общества Эльчин Гасанзаде связывает экономические и социальные проблемы в стране с высоким уровнем коррупции.

"Страна получает высокие доходы от нефтяных и газовых ресурсов. Но эти средства несправедливо распределяются. Несмотря на огромные средства, поступающие от продажи углеводородов, у нас минимальное число студентов - примерно 20-25 процентов - могут учиться в вузах бесплатно. Минимальная зарплата в стране составляет всего 300 манатов (180 долларов), а минимальная пенсия - 250 манатов (150 долларов)", - сказал Гасанзаде.

На его взгляд, достичь социального и экономического прогресса, адекватного потенциалу страны, можно при кардинальных демократических реформах, проведении свободных выборов, формировании легитимной власти, отражающей волю народа.

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