Очевидцы заявили о многокилометровой пробке на КПП "Верхний Ларс"

08 июля 2022, 10:57

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На российской стороне КПП "Верхний Ларс", расположенном на Военно-Грузинской дороге, образовалась длинная очередь из машин, сообщили очевидцы в соцсети "ВКонтакте". Они уточнили, что разрешения на въезд в Грузию приходится ожидать около суток.

На КПП "Верхний Ларс" наблюдается длинная очередь из автомобилей, водители которых ожидают разрешения на пересечение границы c Грузией, сообщили комментаторы в соцсети "ВКонакте" в группе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовый перевал)".

"Скажите, пожалуйста, как "Верхний Ларс" по поводу пробки? Со стороны России в сторону Грузии? Говорят пробки длинные", – написал Орудж Нуриев.

"Едем по-тихому с 23.00, ещё два километра [осталось]", – отметил сегодня в 09.30 мск Виталий Шикунов. Также он приложил фото, на которых видна длинная очередь из грузовиков.

"20 часов ожидания. Направление Россия – Грузия. Для сравнения: въезд в Грузию этот же поток занял 40 минут", – поделился Godgiven Hundreds.

"Ехали из Грузии в Россию. Та же тенденция. Грузия час, Россия 6-7 часов. Как-то можно объяснить?" – спросила Махуржат Ивановна.

Некоторые из комментаторов пожаловались на плохую мобильную связь во время пребывания в пробке. Другие указали на иные трудности. "Жена – инвалид с пожизненным диагнозом. Есть ли шанс проехать без очереди или оставить ее в гостинице, а потом приедет на такси к КПП?" – спросил Вадим Слюсарь.

"Как сейчас обстановка на "Верхнем Ларсе"? Пробка не убавилась?" – спросил Магомед Алиев.

"Проехали границу 20 минут назад, простояли в пробке 20 часов 50 минут", – ответил ему Ваагн Самсонян.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 10.55 мск на выезде из России в Грузию видна длинная очередь грузовиков. На самом КПП стоят несколько легковых автомобилей и большегруз. Изображение с камеры, отображающей ситуацию на въезде в Россию из Грузии, отсутствует. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным управления МЧС по Северной Осетии Военно-Грузинская дорога функционирует в обычном режиме. На 10.55 на сайте ведомства нет сведений относительно пробки на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

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