Сотрудник Росреестра в Дагестане стал подозреваемым по делу о махинации с участком

08 июля 2022, 09:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший ведущий специалист Шамильского межрайонного отдела управления Росреестра подозревается в том, что помог местному жителю завладеть муниципальным участком на основании подложных документов.

По версии следствия, сотрудник Росреестра поручил нанятой им помощнице, не являвшейся штатным сотрудником, подготовить документы для регистрации права местного жителя на земельный участок в селе Хебда. Женщина составила договор купли-продажи между администрацией села и мужчиной, передаточный акт и квитанцию об уплате около 6 млн рублей в кассу администрации, тогда как деньги фактически не вносились. На основании этих подложных документов мужчина впоследствии зарегистрировал право собственности на участок, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении бывшего сотрудника Росреестра возбуждено дело о посредничестве в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК России), говорится в сообщении, опубликованном 7 июля на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне сотрудник Росреестра в Дагестане был заподозрен в хищении. По версии следствия, он похитил хранящиеся на складе ведомства 12 кондиционеров. Ущерб от его действий следователи оценили в 400 тысяч рублей.

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