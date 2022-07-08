МЧС увеличило группировку в горах Дагестана из-за роста турпотока

08 июля 2022, 08:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за роста числа туристов в высокогорном селе Куруш Докузпаринского района Дагестана началось строительство пожарно-спасательной части с площадкой для вертолета. Численность подразделения составит 22 человека, сообщили местные власти.

В высокогорном селе Куруш Докузпаринского района Дагестана началось строительство пожарно-спасательной части, рассчитанной на 22 сотрудника.

По данным главы района Магомеда Шамилова, строительство части планируется завершить в 2023 году. "Изначально планировалось, что это будет пожарная часть, однако с учетом развития туризма и альпинизма в районе, роста турпотока в село было принято решение о создании пожарно-спасательного подразделения с вертолетной площадкой. Министр МЧС Дагестана полностью поддержал эту инициативу", – привел вечером 7 июля слова Шамилова "Вестник Кавказа".

Село Куруш привлекает альпинистов, так как с ним расположены горные вершины Ярыдаг, Шалбуздаг и Базардюзю, каждый год в окрестностях села проводится альпинистский фестиваль "Ярыдаг", отметил чиновник. "Пожарное подразделение там также необходимо, поскольку село находится в 26 км от районного центра, путь туда может занимать более часа с учетом горной дороги", – процитировал Шамилова вечером 7 июля ТАСС.

Село Куруш находится на высоте 2 560 метров над уровнем моря. Оно является самым высокогорным населенным пунктом Большого Кавказа и Европы, сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана озвучивают претензии к туристам, в связи с этим власти в июле 2021 года подготовили памятку для гостей региона. В ней, в частности, указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В этой памятке также содержался призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике, таких как поцелуи, объятия и прочее". Часть пользователей интернета тогда сочла рекомендации разумными, их оппоненты указали, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают внесенные в памятку правила дресс-кода.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.