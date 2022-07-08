Последствия камнепада в Дагестане. Фото: ДАГАВТОДОР

08 июля 2022, 07:12

Восстановлено сообщение с селами Тляратинского района

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сообщение с 13 селами Тляратинского района Дагестана, которое ранее было прервано из-за камнепада, восстановлено после того, как дорожные службы расчистили трассу "Тлярата – Кардиб", сообщили в МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 6 июля обвал горной породы перекрыл трассу в Тляратинском районе Дагестана, после чего жители 13 местных сел остались без транспортного сообщения.

Дорожники расчистили завал на дороге "Тлярата – Кардиб", после чего на ней было возобновлено движение, сообщило управление ГИБДД МВД по Дагестану.

"Все аварийно-восстановительные работы завершены. Движение автотранспорта восстановлено", – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 9 июня райцентр и другие населенные пункты Ахвахского района остались без транспортного сообщения после того, как камнепад произошел на автодороге Ботлих – Карата.

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Примечание:

"Оползень в горах Дагестана создал угрозу аварии на АЗС", "Дома жителей дагестанского села повреждены после камнепада", "Мост обрушился в Буйнакском районе Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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