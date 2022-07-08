Сергей Островский отверг вину в разрушении «Дома с Лебедями» в Волгограде

08 июля 2022, 04:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Волгограде попросил комитет Госохраны провести инструментальное обследование объекта культурного наследия, в нанесении ущерба которому обвинен активист Сергей Островский. В деле нет ни одного доказательства вины Островского, заявила защита. Островский отверг обвинения в разрушении исторического здания.

В Центральном райсуде Волгограда 7 июля состоялось заседание по административному делу члена регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, председатель Совета дома №19 («Дома с лебедями») Сергей Островский, передал корреспондент "Кавказского узла". Это второе заседание по делу Островского. Первое проходило 29 июня, на нем рассматривались доводы защиты.

Региональный комитет Госохраны объектов культурного наследия на основании поданных с 11 сентября по 2 ноября 2021 года жалоб от двух собственниц квартир в этом доме обвинил Островского в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (часть 1 статьи 7.13. КоАП РФ). Согласно материалам суда, правонарушение зафиксировано 13 января 2022 в подвалt дома № 19 по улице Ленина, являющимся объектом культурного наследия регионального значения. Островского обвиняют в том, что он «организовал (провел) производственные работы (выемку грунта примерно на 50-60 сантиметров ниже линии фундамента, оголение кирпичной кладки и фундамента) во встроенном нежилом подвальном (техническом) помещении № 4», сообщило издание V102.

В зале суда 7 июля присутствовали судья Елена Иванова с помощницей, Сергей Островский, его представитель Андрей Сергеев, две соседки, написавшие жалобу на Островского, свидетель Наталья Поплавская и два представителя комитета Госохраны.

Свидетель Наталья Поплавская сообщила, что подвал «был расхламлен». «В подвале были мусор, кирпичи, краски, бочки, электрика. Хранила (управляющая компания) свои материалы, инвентарь. Документации было много в коробках. Потом года через два стали вывозить. Приезжала большая крытая машина. Людей, которые грузили, не знаю, но это точно был не Островский. Последний раз вывозили мусор из подвала в апреле-мае», - рассказала свидетельница.

Позже Поплавская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что подвал находится под ее квартирой. По словам жительницы дома, она не раз видела, как сотрудники управляющей компании «туда что-то завозили».

Свидетели обвинения показали суду фотографии, на которых, как они считают, видно, что Островский руководил какими-то работами в подвальном помещении. Также свидетели предоставили видеозапись, которая, по их мнению, доказывает причастность активиста к этим работам. Эта запись ранее не была предоставлена ни в комитет Госохраны, ни в суд, ни стороне защиты. Судья сказала, что на следующем заседании все участники процесса ознакомятся с этой записью.

Андрей Сергеев заявил в суде, что земляных работ в подвале не проводилось, его высота как и прежде, 2,5 метра.

"Вы не хотели бы для установления истины провести инструментальную проверку подвала», - сказала судья Иванова, обращаясь к представителям комитета Госохраны. Представители комитета ответили, что для этого им сначала нужно получить задание от своего руководства.

Судья Иванова попросила комитет Госохраны провести новое обследование здания по судебному запросу, «чтобы установить истину». Судебное заседание продлилось более четырех часов.

Следующее заседание назначено на 18 июля в 15.00 мск , планируется рассмотрение дела по существу.

Комментариями комитета Госохраны относительно версии обвинения Островского "Кавказский узел" пока не располагает.

Адвокат заявил об отсутствии доказательств в деле Островского

Сергей Островский рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что живёт в доме №19 на улице Ленина в Центральном районе города. Этот объект культурного наследия известен волгоградцам как «Дом с лебедями», так как на его фасаде изображены птицы. Активист рассказал, что в комитет госохраны поступили жалобы от двух соседок на то, что он провел земляные работы в подвале дома, чем создал угрозу его целостности, а комитет увидел в этом явные признаки нарушения административного кодекса России. Островский уверяет, что никаких работ в подвале дома, в котором проживает его семья, он не проводил.

«Дом с лебедями» был построен в конце 1920-х годов во время первой реконструкции Сталинграда на месте складских помещений. Здание соседствовало со 2-й женской гимназией. Первоначально дом был трехэтажным. Архитектор А. Дроздов украсил рисунками лебедей и других птиц. Жилой дом предназначался для расселения сотрудников Тракторного завода. В связи с расширением жилого фонда Сталинграда, ставшего столицей Нижне-Волжского края, в 1933 году на здании был надстроен четвертый этаж. Во время Сталинградской битвы дом был частично разрушен. В 1948 году «Дом с лебедями» полностью восстановили. Здание является объектом культурного наследия и защищается государством.

«Меня обвиняют в том, что я разрушитель культурного наследия. При этом доказательная база хромает. Комитет Госохраны меня не ознакомил в полном объеме с документами. Дело не было сшито. Мы с моим представителем настояли, чтобы чиновники сшили дело в его (представителя) присутствии», - рассказал активист.

Островский рассказал, что он как председатель совета дома ранее призывал этих соседок к порядку в вопросе использования ими общедомовых помещений. Подвал дома, о котором идет речь в жалобе соседок, является общедомовым имуществом, вопросы назначения и использования его решает совет дома, но он пока такое решение не принял, пояснил он.

«Подвал нужно привести в порядок. Для этого нужно разработать проектно-сметную документацию. Мне удалось добиться переноса капитального ремонта дома, его проведут на шесть лет раньше. Идет проектирование, хочу все сделать по закону. Меня обвиняют в том, что я как один из собственников захватил подвал без решения совета дома. Но это неправда», - сказал Островский.

Представитель интересов Островского в суде, юрист Андрей Сергеев пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что в отношении Островского возбуждено административное дело, касающееся нанесения вреда «дому, в котором он живет и историей которого он занимается всю свою жизнь».

Адвокат рассказал, что лично присутствовал при осмотре дома, которое проводил по заявлению жителей комитет Госохраны 13 января. Осмотр тогда был визуальным, без использования измерительных средств, пояснил он. Чиновники, по словам Сергеева, во время осмотра явных нарушении и ущерба дому не выявили. «Те нарушения, которые инкриминируются ему (Островскому), в ходе обследования выявлены не были. Были выявлены (нарушения) в другом помещении дома (к которым Островский был непричастен). И в акте осмотра это было записано. Но почему-то при составлении материалов дела эти факты перекочевали в дело Островского», - возмутился Сергеев. Он считает что в деле "нет ни одного доказательства его (Островского) причастности".

В третьем подъезде «Дома с лебедями» ранее были выявлены нарушения, «но в отношении нарушителей комитет Госохраны никаких дел не возбудил», отметил Сергеев. По словам представителя защиты, именно Островский боролся с этими нарушениями: с захватом подвальных помещений, парадного выхода, части лестницы и блокировкой пожарного выхода в подъезд.

«Сотрудники комитета все это видели. По другим явным нарушениям надо дела возбуждать», - считает Сергеев. Он предположил, что дело против активиста может быть чьей-то местью.

«В России довольно часты нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. По статье 7.13. КоАП РФ физическим лицам обычно назначают штрафы в 15 тысяч рублей. Если вина Островского будет доказана, полагаю, именно такой штраф ему и назначат, так как я не вижу значимого ущерба, который бы он мог нанести Дому с лебедями», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" не участвующий в деле Островского юрист Сергей Иващенко.

За состоянием жилых домов, которые являются объектами культурного наследия, следят управляющие компании под контролем Комитета Госохраны. Все работы в помещениях, являющихся общедомовым имуществом, должны проводиться с согласия жильцов, «с соблюдением требований строительного законодательства и СанПин», сказал он.

«В деле Островского очень мало конкретики. Нужны данные нового осмотра с измерением подвала. Если нет никаких изменений – то и говорить, собственно, не о чем», - сказал Иващенко.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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