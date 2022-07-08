Отсутствие ярких кандидатов сделало предсказуемыми выборы в думу Карачаевска

08 июля 2022, 02:20

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Среди кандидатов в депутаты городской думы Карачаевска нет ярких и независимых беспартийных кандидатов, которые могли бы представить избирателям свою повестку, поэтому интриги на намеченных на сентябрь выборах не будет, считает депутат парламента Карачаево-Черкесии Расул Кубанов. Предстоящие выборы не изменят расстановку политических сил в законодательном органе, уверен председатель общественной организации «Абаза» Умар Кончев.

Выборы депутатов Думы Карачаевского городского округа шестого созыва пройдут в единый день голосования 11 сентября, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница избиркома Карачаевска.

«На сегодня (7 июля) заверены списки четырех партий: "Единой России", КПРФ, "Коммунистов России", "Справедливой России — Патриотов за правду". Были зарегистрированы уполномоченные от партий, им выдали разрешения на открытие счетов. Каждая из партий включила различное количество кандидатов в список», - сказала она.

По словам сотрудницы избиркома, самовыдвиженцев и инициативных групп в списках нет. "В 2019 году поменялся устав Гордумы. Согласно ему перешли от смешанной к пропорциональной системе выборов. Поэтому выборы пройдут только по партийным спискам. Все эти партии представлены в действующем составе гордумы Карачаевска», - уточнила она.

Зампредседателя комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ Народного собрания Карачаево-Черкесии, депутат Расул Кубанов считает, что интриги в предстоящих выборах гордумы Карачаевска нет.

«Политический расклад останется тот же. Партийный баланс сохранится. Единственное, может состав депутатов поменяться. В партийных списках будут новые лица. Среди людей вне партий нет ярких и независимых, которые могли бы свою повестку обозначить», - считает он.

В республиканском парламенте из партий, который значатся в списках кандидатов, не представлены только "Коммунисты России", отметил он. «В Народном собрании Карачаево-Черкессии представлены сейчас сейчас "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", "Гражданская платформа", "Патриоты России"», - сказал Кубанов.

Председатель общественной организации «Абаза» Умар Кончев также считает, что интриги на выборах в гордуму Карачаевска не ожидается.

«Особых изменений (по результатам выборов) не будет. Скорее всего, будет также, как и было - большинство за "Единую Россию". С одной стороны, это неплохо. Политическая стабильность в республике в целом сейчас востребована. Хотя и позитивным изменениям тоже были бы рады», - пояснил он.

"Кавказский узел" также писал, что по итогам голосования в сентябре 2021 года в Карачаево-Черкесии "Единая Россия" заняла первое место по партийным спискам с результатом 80,06% голосов. По одномандатному избирательному округу победу одержал также кандидат от "Единой России", министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов, получивший 78,6% или 210 632 голоса, проинформировало сегодня РИА "Карачаево-Черкесия".

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