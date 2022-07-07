Продлен арест подозреваемым по делу о смерти Инала Джабиева

07 июля 2022, 21:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Цхинвале продлил на два месяца пребывание под стражей Ацамаза Наниева и Алана Багаева, обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. По делу о смерти Джабиева обвинены семь силовиков, а замглавы МВД Андрей Цховребов отстранен от должности. 28 августа 2021 года, в годовщину смерти Джабиева, активисты в Южной Осетии раскритиковали власти, упрекнув их в том, что виновные в смерти Джабиева все еще не наказаны. В сентябре 2021 года горсуд Цхинвала потребовал от прокуратуры дополнить информацию в деле о смерти Инала Джабиева. Силовики, допрошенные 27 мая в суде по делу о смерти Инала Джабиева, сослались на плохую память и незнание русского языка, их показания неинформативны, указали вдова и ее адвокат. Дело необходимо отправить на дополнительное расследование, считают они.

Смерть Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии. Шестнадцать депутатов парламента с осени 2020 года по февраль бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В Южной Осетии не могли принять бюджет, правительство работало без подтверждения полномочий, а работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Цхинвальский городской суд сегодня своим постановлением продлил еще на два месяца пребывание под стражей двух обвиняемых по делу Джабиева - Ацамаза Наниева и Алана Багаева, сообщило агентство "Рес".

Сегодня прошло очередное слушание по уголовному делу о смерти Инала Джабиева и избиения Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова. Были допрошены супруга Инала Джабиева Оксана Сотиева и потерпевшие Герсан Кулумбегов и Николай Цховребов.

В ходе допроса Оксана Сотиева рассказала на суде о событиях, предшествующих гибели мужа. По ее словам, 23 августа 2020 года сотрудники правоохранительных органов пришли к ним в дом и увели Инала Джабиева, после этого она была допрошена в прокуратуре. Она сообщила, что в тот день три раза созванивалась со следователем, он ей обещал, что мужа отпустят после допроса, однако этого не произошло.

Потерпевший Герсан Кулумбегов рассказал, что после задержания его из ИВС привозили в маске в криминальную милицию и избивали. Николай Цховребов также сообщил, что к нему применялось физическое насилие в стенах правоохранительных органов: в ГОВД и погранслужбе. Он уточнил, что 23 августа 2020 года его привезли в ГОВД, а с 24 по 28 августа 2020 года он находился в расположении погранслужбы КГБ. Цховребов рассказал, что один раз его привозили в криминальную милицию, где он слышал крики Инала Джабиева.

Следующим этапом судебного процесса станет исследование материалов и допрос подсудимых, пишет со ссылкой на прокурора агентство.