Житель Дагестана заявил о насильном удержании жены и детей родственниками

07 июля 2022, 16:08

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Ниматула Магомедкамилов сообщил, что его жену и детей увезли родственники. Он предположил, что это может с конфликтом с одним из братьев жены и пожаловался на невнимание полиции к его просьбам о помощи. Жена Магомедкамилова рассказала о побоях со стороны мужа, но выразила желание жить с ним, отметил имам Тляратинского района, который навестил ее.

Житель Махачкалы Ниматула Магомедкамилов обратился за помощью в редакцию "Кавказского узла". По его словам, родственники его жены Барият насильно увезли ее с тремя маленькими детьми в горы и удерживают без связи, требуя передать детей семье родственников. Сообщение об этом поступило на Telegram-канал "Кавказского узла". "Моих детей и жену силой забрали её братья в Махачкале, пока я находился в горах", - написал Магомедкамилов.

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Инцидент произошел 5 июля во время отъезда Ниматулы в родное горное село Амущи Хунзахского района Дагестана, где он ремонтирует свой дом. В ночь на 6 июля ему позвонила женщина, которая сказала, что к его супруге в съемную махачкалинскую квартиру приехали три брата жены, отобрали у супруги телефон, затем увезли в неизвестном направлении.

По его словам, он позвонил на горячую линию УМВД Махачкалы, и полицейские нашли супругу с детьми. Они были доставлены в Кировский отдел полиции города вместе с братьями жены. Ниматула отметил, что полицейские по телефону спрашивали его, почему он не хочет разговаривать с родными супруги. Жене Магомедкамилова удалось позвонить ему и он попросил ее никуда не уходить из ОВД. Магомедкамилов с братом поехали в Махачкалу, однако машина сломалась, им пришлось вернуться в село. За это время семья Ниматулы ушла из полиции, их нынешнее местонахождение ему неизвестно. "Предположительно семья находится в селе Толстух Тляратинского района Дагестана. Об этом я уже сообщил полицию – в Кировский ОВД", - сказал Магомедкамилов, отметив, что пока что реакции правоохранителей не последовало.

Инциденту предшествовала ссора между Магомедкамиловым и родственниками супруги. Несколько лет назад по семейным обстоятельствам одного из детей семья Ниматулы временно отдала родственникам, которые впоследствии решили оставить ребенка себе. Семье Ниматулы, чтобы вернуть ребенка, пришлось поссориться с родственниками, рассказал он. Он отметил, что старший брат жены работает в силовых структурах.

6 и 7 июля Ниматуле пришли сообщения от неизвестной женщины [имеются в распоряжении "Кавказского узла"], сообщившей, что супруга была избита, на ее теле много синяков.

Магомедкамилов уверен, что ему и его семье грозит серьезная опасность. "Я хочу, чтобы мои дети и моя жена, вернулись домой и чтобы вышли на связь, как можно быстрее". Он предположил, что семью удерживают против воли и его жена находится под психологическим давлением.

Ниматула сообщил, что обратился к имаму Тляратинского района Шахбану Шамсудинову с просьбой вмешаться в ситуацию. По его словам, имам сказал ему, что его "слушать не стали".

Шахбан Шамсудинов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что встречался с братьями жены Ниматулы и и с Барият. По словам имама, женщина рассказала ему, что Магомедкамилов "постоянно избивал ее, семью материально не обеспечивал". "Родственники пытались помочь, давали деньги, закрывали долги за квартиру", - рассказал имам. По его словам, братья забрали жену и детей Магомедкамилова, потому что они "в последние дни (находились) в каком-то непонятном месте". Он добавил, что при встрече с семьей не видел синяков на теле женщины.

Ранее "Кавказский узел" писал о случаях, когда родственники пытались вернуть домой сбежавших от домашнего насилия женщин. Так, 18 октября 2021 года двух девушек, сбежавших от родственников в Дагестане, забрали насильно силовики из кризисного центра в Казани "Мамин дом". Они позднее вышли на связь, заверив, что у них все хорошо, и призвали не искать их. Эти заявления девушки сделали под давлением, считает правозащитница Светлана Анохина. Она уточнила, что до побега из семей девушки в течение года просили помочь им уехать за пределы Кавказа. После возвращения к мужьям девушки рискуют стать жертвами "убийства чести", отметили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. В России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшей или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Юристы также назвали правовые способы помощи жертвам домашнего насилия. Однако эти меры могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

Имам подчеркнул, что супруга защищала Магомедкамилова, сказав, что он "хоть и бил ее, но в последнее время изменился". Она сообщила, что хотела бы остаться с мужем. По ее словам, в связи с побоями в полицию она не обращалась, рассказал Шамсудинов.

Магомедкамилов отрицает физическое воздействие на супругу, хотя признается, что ссоры между ними были.

Ниматуле Магомедкамилову 40 лет, он занимается сельским хозяйством, сообщил "Кавказскому узлу" сам мужчина.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность предоставленных Ниматулой Магомедкамиловым сведений.

Магомедкамилов попросил связаться с его тёщей, однако та сначала ответила на звонок корреспондента "Кавказского узла", а затем сбрасывала звонки .Связаться с родственниками жены пока не удалось.

В Кировском ОВД не смогли оперативно предоставить информацию. "Впервые слышу об этом человеке от вас", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Кировского ОВД.

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