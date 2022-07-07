Власти Астаринского района отказали талышам в проведении фестиваля

07 июля 2022, 12:15

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Исполнительная власть Астаринского района Азербайджана не разрешила проводить фольклорный фестиваль, который был инициирован муниципальным советом села Хамошам, где проживают этнические талыши. Общественный совет талышей Азербайджана усмотрел в этом дискриминационную политику властей по отношению к этому народу.

"Фестиваль на летовке Би" планировалось провести 16 июля на горном плато Би, расположенном на высоте 1800 метров над уровнем моря. Организаторы подготовили разнообразную программу, в которую вошли этнографическая выставка древних орудий труда и предметов быта, обнаруженных в этой местности, выступления музыкантов, фольклорных ансамблей, танцевальных групп, спортивные состязания, восхождение на крепость Кафо, продажа образцов местного ремесленничества, лекарств, изготовленных из растений, сельскохозяйственных продуктов. Также в рамках фестиваля планировалось представить блюда национальной и талышской кухни, образцы горных блюд, лекарственные напитки, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в оргкомитете фестиваля.

Однако исполнительная власть отказала в проведении фестиваля. В своем официальном письме она указала, что "территория проведения фестиваля охватывает частные земельные участки" и расположена в "горной местности со сложным рельефом". Также причиной отказа названо отсутствие автомобильной дороги, хостелов и гостиниц. В связи с этим фестиваль отменен, сказали в оргкомитете.

Общественный совет талышей Азербайджана (ОСТА) счел доводы властей "надуманными и неискренними", расценив это как проявление "дискриминационной национальной политики современных азербайджанских властей в отношении талышского народа".

"Мы считаем неслучайным воспрепятствование проведению фестиваля в такой форме. Мы рассматриваем это как составную часть политики правительства Азербайджана, направленной на игнорирование языка, культуры талышей - аборигенного народа страны. Мы осуждаем такое отношение, противоречащее Конституции и законам Азербайджана", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" член ОСТА Гилал Мамедов.

Талыши (самоназвание - "толыш") - народ, проживающий в Азербайджане и Иране. Согласно переписи населения Азербайджана 2009 года, численность талышей составляла 112 тысяч человек. Однако, по некоторым оценкам, общая численность талышского населения в республике доходит до 500 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Талыши".

Местный историк Илдрым Шукюрзаде рассказал, что плато Би расположено в живописной горной местности на юге Азербайджана в 40 километрах от райцентра Астара и трех километрах от границы с Ираном. Топоним Би происходит, по всей вероятности, от слова "Бие", что в переводе с талышского означает "ледяной", "холодный". Название связано с географическим расположением плато на высоте 1800 метров над уровнем моря, где летом прохладная погода, отметил он.

По словам историка, первые упоминания о человеческих поселениях здесь относятся к бронзовому веку. На этой территории находится около 20 источников минеральных вод лечебного значения, добавил Шукюрзаде.

В исполнительной власти Астаринского района корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что "проведение фестиваля на данном этапе было признано нецелесообразным по причинам, указанным организаторам фестиваля".

Напомним, в феврале 2019 года Совет Европы раскритиковал ограничение прав нацменьшинств в Азербайджане. Он, в частности, указал на то, что национальные меньшинства ограничены в своем праве на выражение мнений и испытывают трудности с обучением на родном языке, а талыши и лезгины сталкиваются с необоснованными обвинениями в сепаратизме. Проблемы талышей справедливо отражены в докладе, указал тогда главред газеты "Толышон садо" Рафиг Джалилов. Политолог Тогрул Джуварлы отметил, что ограничения прав нацменьшинств являются следствием общего ограничения демократических свобод в Азербайджане.

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