В Северной Осетии отменен масочный режим

05 июля 2022, 07:16

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Указ об отмене масочного режима в Северной Осетии подписал глава республики Сергей Меняйло.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Северной Осетии 5 марта отменили правило предъявлять QR-коды при посещении общественных заведений. Также с этой даты были сняты ограничения на работу ресторанов, спортзалов и ночных клубов.

На фоне улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Северной Осетии, глава республики подписал указ об отмене масочного режима и социального дистанцирования, сообщила пресс-служба главы республики.

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