Масочный режим. Фото Елены Синеок, Юга.ру

05 июля 2022, 07:16

В Северной Осетии отменен масочный режим

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Указ об отмене масочного режима в Северной Осетии подписал глава республики Сергей Меняйло.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Северной Осетии 5 марта отменили правило предъявлять QR-коды при посещении общественных заведений. Также с этой даты были сняты ограничения на работу ресторанов, спортзалов и ночных клубов.

На фоне улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Северной Осетии, глава республики подписал указ об отмене масочного режима и социального дистанцирования, сообщила пресс-служба главы республики.

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Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Два госпиталя для пациентов с коронавирусом закрылись в Махачкале", "Частичная отмена COVID-ограничений анонсирована в Абхазии", "Акция протеста против ковид-ограничений прошла в Зугдиди".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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