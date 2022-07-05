Уголовный кодекс, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

05 июля 2022, 02:27

На Ставрополье двое полицейских обвинены в превышении полномочий

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двоим полицейским Кочубеевского райотдела предъявлены обвинения в том, что пострадавшего от хищения фермера они обвинили в ложном доносе. Для этого были подделаны свидетельские показания, считает следствие.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня стало известно, что Центральный райсуд Сочи приговорил сотрудника линейного отделения полиции Артема Руденко к четырем годам лишения свободы условно, признав его виновным в превышении полномочий с применением насилия при задержании женщины.

Уголовное дело о превышении двумя полицейскими должностных полномочий с применением насилия передано в Кочубеевский районный суд Ставрополья, сообщает 4 июля  ГТРК «Ставрополье» со ссылкой на пресс-службу Кочубеевского райсуда. 

По данным следствия, в ноябре 2017 года сотрудники Кочубеевского отдела полиции проверяли заявление фермера о краже 12 овец и другого имущества. Для улучшения статистических показателей деятельности своего подразделения они решили не привлекать виновных к уголовной ответственности, для чего изготовили свидетельские объяснения о том, что хищения овец и имущества не было. После чего заставили свидетелей их подписать, при этом к одному из них применили насилие.

На фермера было заведено уголовное дело за заведомо ложный донос о преступлении, ему отказали в возбуждении дела по факту кражи. Только спустя время это постановление отменили и дело все же завели, а после передали в суд, сообщил 4 июля Newstracker.

Другое уголовное дело заведено в отношении полицейских за превышение должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК, максимальное наказание - лишение свободы на срок до десяти лет).

Комментариев обвиняемых пока не поступало. 

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

05 июля 2022, 09:02

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