Суд по делу об убийстве Аваза Хафизли отложен

05 июля 2022, 03:27

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Суд в Баку перенес рассмотрение уголовного дела по убийству репортера и ЛГБТ-активиста Аваза Шихмамедова (Хафизли) на 18 июля. 4 июля перед зданием суда, где должно было состояться рассмотрение дела, собрались представители СМИ и ЛГБТ-активисты. Заседание суда отложено, так как один из судей ушел в отпуск.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский журналист-фрилансер Аваз Шихмамедов, известный как Аваз Хафизли, был убит в феврале 2022 года, в преступлении заподозрен его двоюродный брат. Аваз выступал в защиту прав сексуальных меньшинств, что вызывало недовольство в его семье, отметили коллеги убитого.

Уголовное дело, связанное с убийством репортера, ЛГБТ-активиста Аваза Шихмамедова (Хафизли), рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Перед зданием суда представители СМИ и ЛГБТ-активисты поднимали лозунги и протестовали против неспособности государства предотвратить преступления на почве ненависти. Запланированное на 4 июля заседание суда не состоялось и было перенесено из-за отпуска одного из судей. Следующее судебное заседание назначено на 18 июля, сообщил 4 июля Meydan TV.

Представители общественных организаций заявляли после смерти Шихмамедова, что он был убит из-за своей сексуальной ориентации. Согласно рейтингу Rainbow международной организации ILGA Europe последние несколько лет Азербайджан занимает последнее место среди 49 стран по защите прав ЛГБТ.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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