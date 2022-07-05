Джансух Адлейба признал доводы Бжании по вопросу цен на топливо

05 июля 2022, 01:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с активистом Джансухом Адлейбой, который ранее проводил голодовку с требованием снизить цены на топливо. Адлейба согласился, что топливные компании не смогут моментально снизить цены, при этом Бжания пообещал, что цены снизятся в течение первой половины июля.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 июня стало известно, что активист Джансух Адлейба объявил голодовку на площади в Сухуме, требуя от правительства снизить цены на автомобильное топливо. 27 июня Адлейба пригласил жителей Абхазии собраться 28 июня на митинг и потребовал встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией, но после состоявшейся утром 28 июня встречи с ним активист продолжил голодовку. Адлейба вечером 28 июня прекратил голодовку после того, как в администрации президента пообещали, что в течение двух недель в Абхазии будут снижены цены на топливо. Ветеранская организация "Аруаа" обратилась к генпрокурору с требованием расследовать причины топливного кризиса и выяснить, был ли сговор поставщиков и правительства по определению розничной цены на топливо.

Когда на митинге 28 июня Джансух Адлейба призвал своих сторонников оставаться в рамках закона и не уходить с площади Свободы в Сухуме, чтобы не создавать угрозы общественному порядку, одновременно с этой акцией по телевидению выступил президент Абхазии Аслан Бжания, который предложил протестующим прислать делегацию на встречу лично с ним. Эта встреча, на которую явился только Джансух Адлейба, произошла 4 июля.

На сайте президента Абхазии 4 июля появилось сообщение о состоявшейся встрече. "Президент Аслан Бжания пригласил протестующего (Адлейбу) в администрацию для разъяснения ситуации с ростом цен и ознакомлением с мерами, которые предпринимаются в целях регулирования ценовой политики на топливные продукты", - говорится в сообщении. Однако пресс-служба президента никак не прокомментировала результаты разговора между Асланом Бжанией и Джансухом Адлейбой, что вызвало неудовольствие среди жителей республики.

"Джансух сам ничего не говорит, и его никто из журналистов не спрашивает. Но поскольку он не объявляет ни о какой голодовке, видимо, они до чего-то договорились", - заявил житель Абхазии Симон корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Абхазии разъяснил Джансуху Адлейбе, что цены начнут снижаться еще до 1 августа. "Часть бензина на заправках уже реализована, появилась возможность закупать топливо по новым ценам, а на рынке продавать уже дешевле, чем это было, например, неделю назад. Наверное, к середине июля цены действительно снизятся примерно до того же уровня, что и в России, так что обе стороны пришли к пониманию", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в администрации президента Абхазии.

Мнения жителей республики по поводу соглашения между Асланом Бжанией и Джансухом Адлейбой разделились.

"Опять народ водят за нос, и ничего принципиально не изменилось", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Очамчиры Заур.

"А почему в Абхазии цена должна быть такая же, как в России? И так уже правительство диктует ценовую политику рынку - что еще остается? Людям все объяснили. Конечно, спасибо Джансуху, что поднял эту тему и призвал власть к ответственности. Но когда тебе пошли навстречу, то, наверное, нужно уже остановиться", - заявил житель республики Астамур корреспонденту "Кавказского узла".

"Это все неправильно. Допустим, предприниматели подняли цены на бензин, неправильно предугадав, как будет реагировать рынок на конфликт на Украине. Но во всем мире, в нормальной рыночной экономике, сам предприниматель и несет убытки за неверно принятые решения. А у нас что? У нас конкуренции нет! Все компании-заправщики тесно связаны между собой. Сейчас самое время для кого-то из них или закупить топливо по новой цене и обогатиться за счет конкурентов, или должна появиться новая компания, которая будет продавать топливо дешевле. А у нас возмещение потерь ложится на потребителя. Это неправильно!" - заявил житель Абхазии Руслан Багателия корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один житель республики Борис считает, что в силу специфики бизнеса в Абхазии не может быстро появиться новая топливная компания.

"Чтобы обустроить новую заправку, нужно несколько недель - вырыть котлован, оборудовать склад топлива, обеспечить безопасность, сертифицировать его. Не говоря уже о централизованном хранении бензина на складе компании. Так что сегодня новая компания ради такого краткосрочного выигрыша появиться не может - нет ни свободных инвестиционных средств, ни времени, чтобы предпринять соответствующие изменения. А компании, которые уже купили нефтепродукты, не могут торговать себе в убыток. Теоретически, для таких случаев существуют займы в банках: компания берет кредит, который в течение долгого времени погашает за счет прибыли, которую получает после того, как закупит бензин по более дешевой цене. Но в Абхазии кредитная ставка составляет минимум 17 процентов годовых. Это слишком высокий процент, он не позволяет планировать прибыль от таких долгосрочных проектов, как, например, быстрый сбыт топлива по заниженной цене", - рассказал Борис корреспонденту "Кавказского узла".

Приведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только личные мнения опрошенных жителей Абхазии.

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