Суд полностью оправдал Магомеда Сулейманова

05 июля 2022, 00:27

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Магомед Сулейманов, обвиненный в превышении должностных полномочий на посту врио мэра Махачкалы и в использовании служебных полномочий в должности директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана, целиком оправдан судом.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа 2018 года бывший глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана и бывший врио мэра Махачкалы Магомед Сулейманов был задержан и арестован по делу о создании преступного сообщества. 15 апреля 2020 года стало известно, что дело Сулейманова, обвиненного в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями после передачи участка по заниженной цене, передано в суд.

Советским райсуд Махачкалы 4 июля оправдал Сулейманова по двум уголовным делам, сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, Сулейманов, являясь временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы, с апреля по июнь 2016 года подписал постановление о передаче ОАО "Даггаз" в собственность по заниженной цене земельного участка площадью 38 тысяч квадратных метров. На основании этого постановления участок кадастровой стоимостью свыше 96 000 000 рублей был продан, полагали следователи. Сулейманов был обвинен по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» часть 3 статьи 286 УК РФ), говорится в сообщении.

Кроме того, Сулейманов обвинялся в том, что, являясь директором территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана в с июля 2015 года по август 2016 года принуждал руководителей частных медучреждений открывать расчетные счета в МВС Банке, что влекло за собой увеличение прибыли его учредителей, которые являлись аффилированными с Сулеймановым лицами. Ему было предъявлено обвинение по статье об использовании должностным лицом своих служебных полномочий из корыстной заинтересованности (часть 1 статья 285 УК РФ), сообщила пресс-служба суда.

Суд пришел к выводу, что у Сулейманова не было умысла и личной заинтересованности в продаже земельного участка, решение о предоставлении земельного участка он принял на законных основаниях. "Органы местного самоуправления вправе распоряжаться земельными участками, находящимися в пределах муниципального образования, на которые не разграничена государственная собственность", - говорится в сообщении пресс-службы суда. Кроме того, вопросы предоставления земельных участков главой города рассматривались коллегиально с участием всех руководителей управления и отделов администрации Махачкалы, счел суд.

Вину Сулейманова по делу об использовании служебных полномочий из корыстной заинтересованности суд счел недоказанной, отмечается в сообщении пресс-службы. Приговор еще не вступил в силу.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2018 года глава правительства Дагестана освободил от должности руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Магомеда Сулейманова. 25 октября 2018 года депутаты Народного собрания лишили его депутатского мандата досрочно.