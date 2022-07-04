Неудачи протестного движения обострили кризис политических институтов в Армении

04 июля 2022, 21:30

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Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Айастан" Артур Казинян заявил об отказе от мандата. Во фракции "Айастан" исключили политические разногласия, назвав решение Казиняна тактическим шагом. Неудачи протестного движения привели к институциональному кризису политических блоков и форматов, считает политолог Сурен Суренянц.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" с апреля текущего года не принимают участие в парламентских заседаниях, вместо этого проводят уличные протесты против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и с требованием не снижать планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха и исключить возможность включения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Парламентское большинство 1 июня лишило должностей вице-спикера парламента от блока фракции "Айастан", члена партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна и депутата от того же блока Ваге Акопяна, занимающего должность председателя Постоянной комиссии по экономическим вопросам. После этого четыре депутата от оппозиции отказались от постов председателей и зампредседателей комиссий. Депутаты от оппозиционных фракций будут бойкотировать работу комиссий, заявил депутат фракции "Айастан" Гегам Манукян.

Оппозиционный депутат парламента Армении от фракции "Айастан" Артур Казинян заявил об отказе от мандата. По его словам, причины отказа исключительно политические и тактические.

"В сложившейся ситуации такой шаг наиболее верный и оправданный. Я не представляю свою дальнейшую деятельность в парламенте, а сохранять депутатский статус я не могу, это, как минимум, было бы нечестно", - написал он сегодня на своей странице в Facebook* (перевод корреспондента "Кавказского узла").

В то же время оппозиционер заявил, что продолжит участвовать в протестном движении. "Моя оценка ситуации в Армении и Арцахе (Нагорном Карабахе), а также обвинения в адрес властей, которым место в тюрьме, остаются актуальными. У протестного движения есть нереализованный потенциал. Это единственная платформа, способная предотвратить новые уступки и предательство. Движение нужно сохранить и усилить", - отметил Казинян.

В мае 2019 года Артур Казинян возглавил партию "Одна Армения". На внеочередных парламентских выборах 2021 года он прошел в парламент по списку блока "Айастан", возглавляемого бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном.

Депутат фракции "Айастан" Арам Вардеванян назвал решение Артура Казиняна сложить мандат тактическим.

"Я знал о решении Артура Казиняна и говорил с ним. Между нами нет никаких проблем. Решение имеет тактическое значение", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, во фракции "Айастан" нет политических разногласий. "Если бы во фракции был раскол, оппозиционные депутаты не отказались бы от своих должностей в знак солидарности с решением парламентского большинства лишить должностей вице-спикера Ишхана Сагателяна и главу комиссии по экономическим вопросам Ваге Акопяна", - отметил оппозиционный депутат.

Согласно статье 155 Регламента парламента Армении, полномочия депутата прекращаются, если в течение семи дней после заявления о своей отставке депутат не отзывает свое заявление. Согласно избирательному законодательству, в случае отказа от мандата он передается следующему кандидату из предвыборного списка политической силы.

Фиаско оппозиционного протестного движения привело к институциональному кризису политических блоков и форматов, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Сурен Суренянц.

Он отметил, что одной из форм проявления институционального кризиса является отказ от депутатских мандатов. По его словам, блок "Честь имею", в частности, прекратил свое существование после отказа Артура Ванецяна от мандата. "Если тенденция отказа от мандата сохранится, парламентский кризис не исключен", - уверен политолог.

Бывший директор Службы нацбезопасности Армении, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян 21 июня заявил об отказе от мандата и прекращении сотрудничества с Республиканской партией Армении.

Суренянц считает, что Артур Казинян отказался от депутатского мандата ради своих политических амбиций. "Скорее всего, блок "Айастан" перестал быть для него платформой для достижения своих целей, более того, стал препятствием для его дальнейшей карьеры", - предположил он.

По его мнению, блок "Айастан" ждут еще более крупные потрясения. "Это искусственное образование, в котором собрались представители Роберта Кочаряна, АРФ "Дашнакцутюн" и партии "Возрождающая Армения". Между ними мало общего. И этим сегментам не по пути, если они не смогут добиться быстрых перемен. Кто-то из их депутатов не объявит о выходе из фракции, но будет действовать самостоятельно, кто-то, как Казинян, сложит мандат. Это неизбежный процесс", - пояснил политолог.

Эти потрясения непременно отразятся также на государственном управлении, полагает Суренянц.

"Если бы оппозиционные депутаты все сразу отказались от мандатов, это быстрее бы сгенерировало парламентский кризис. В этом случае углубление кризиса оппозиционного сегмента рано или поздно приведет к парламентскому кризису и внеочередным выборам. Если оппозиционные депутаты обеих фракций, а также кандидаты из предвыборного списка откажутся от мандатов, такой шаг не привел бы к правовым последствиям, но парламент с одной партией не смог бы долго продержаться", - подчеркнул он.

По его мнению, политические реалии показали, что парламентская модель управления не сработала в Армении из-за несостоятельности политических партий.

"Именно из-за несостоятельности этой модели управления мы перманентно встаем перед проблемой политического кризиса. Правящая сила объединена вокруг одного человека. И неизвестно, как поведет правящая сила в случае серьезных политических потрясений", - сказал Суренянц.

Политический обозреватель Акоп Бадалян связал отказ Артура Казиняна от мандата с геополитическими изменениями, которые, по его словам, затронут внутриполитическое поле Армении.

"Блоки "Айастан" и "Честь имею" являются политическими форматами, сформированными для решения ситуативных проблем в конкретный период. И политические силы, входящие в эти блоки, неизбежно должны были искать и готовиться к форматам, соответствующим новым политическим реалиям. И мы сейчас наблюдаем процесс, когда для политических сил не актуально присутствие в парламентских блоках", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Геополитические изменения не могут не отразиться на изменении политической логики в самой Армении, считает Бадалян.

"Какими будут эти изменения, сложно сказать, потому что во всем мире непредсказуемы перспективы развития и соотношения крупных геополитических игроков. Но коренные изменения неизбежны, они окажут свое влияние на внутриполитические процессы в различных странах в том числе в Армении", - полагает политобозреватель.

На оппозиционном поле уже начался процесс внутренней перегруппировки, добавил он.

"Ряд политических сил станут лишними, например, для Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна. Конечно, больше для Кочаряна, потому что возглавляемый им блок "Айастан" доминирует на оппозиционном поле. В блок входят несколько сегментов – АРФД, партия "Возрождающая Армения", а также несколько небольших партий. Скорее всего, Кочарян поставил задачу перегруппировки. И каждый из сегментов сам решает свое политическое будущее. Кто-то видит себя невостребованным, и решает уйти сам, чем чтобы "ушли его". В каком случае, какой конкретный вариант - сказать сложно. Но главный мотив, на мой взгляд, кроется в намерениях Кочаряна реорганизовать свою политическую единицу", - пояснил Бадалян.

Не исключено, что будут новые отказы от депутатских мандатов, возможно также, что депутаты заявят о выходе из оппозиционных блоков, предположил политобозреватель.

"Не исключается, что все оппозиционные депутаты и кандидаты, следующие за ними, откажутся от мандатов. Все подстраиваются под геополитические изменения, понимая неизбежность установление нового миропорядка. Идет перегруппировка в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - заключил он.

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