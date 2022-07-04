Экоактивист потребовал прокурорской проверки демонтажа моста на Ставрополье

04 июля 2022, 20:50

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Снос бесхозного моста через реку в станице Незлобная Георгиевского горокруга осложнил жизнь станичникам, так как ближайшая переправа находится в семи километрах, заявил экоактивист Андрей Фокин в своем обращении в прокуратуру. Мост был снесен после жалобы местной жительницы на то, что под ним собирается мусор. Чиновники сочли мост источником повышенной опасности.

Ставропольский экоактивист потребовал провести проверку по факту сноса моста через Подкумок

Жалобу в Генеральную прокуратуру России по факту сноса бесхозного моста через реку Подкумок ставропольский экоактивист Андрей Фокин направил 4 июля.

«Из сообщений в социальных сетях, мне стало известно, что в станице Незлобная, Георгиевского горокруга, был демонтирован мост через реку Подкумок. Глава города Зайцев А.В. во время прямой линии зачитал благодарность якобы от жителей за снесённый мост. Также он пояснил, что для предотвращения возможного подтопления скотомогильников (предположительно, имеются ввиду скотомогильники с сибирской язвой), располагающихся в непосредственной близости к реке, мост решено было снести, так как принесённый течением мусор, состоящий до большой степени из древесных остатков, запрудил реку. Мост мешает свободному спуску вниз по течению мусора, потому и был демонтирован. Кроме того, Зайцев А.В. заявил, что мост не стоял нигде на балансе и соответственно его существование незаконно», - говорится в жалобе Фокина (ее копия имеется в «Кавказском узле»).

Как указал экоактивист, история с мостом началась год назад, когда местная неравнодушная жительница подняла вопрос о необходимости очищения русла реки от скопившегося у моста мусора. «Местные жители активно пользовались мостом для перехода на другой берег в рекреационных целях. Теперь же ближайший мост находится на расстоянии семи километров что затрудняет оздоравливающие прогулки на свежем воздухе, что соответственно наносит ущерб конституционным правам граждан на благоприятную окружающую среду. 20 мая 2021 года мост был демонтирован. Судьба же мусора так пока и неизвестна», - подчеркнул Андрей Фокин.

Он просит провести прокурорскую проверку по изложенным фактам и выяснить, кому принадлежал этот мост, за чей счёт и кем был построен. Также экоактивист хочет выяснить, правомерно ли решение о демонтаже этого моста, подлежат ли упомянутые главой города Георгиевска скотомогильники каким-либо охранным действиям, мероприятиям, рекультивации, почему они находятся близ или в водоохранных зонах; кем, когда и по каким причинам мост не был поставлен на баланс; куда увезли и какова дальнейшая судьба, состав и вес по фракциям металлических частей демонтированного моста; какие меры планируется принять администрацией для возобновления доступа жителей на другой берег реки; какова судьба мусора в русле реки.

Фокин считает, что администрация повела себя неадекватно. «Очень ярко этот случай показывает проблемы социальной гражданской активности. Вот жительница хотела доброе дело сделать для природы родного края, ведь мусор - это не только не эстетично, но и реальная угроза благополучной окружающей среде. В Каспии, например, куда в итоге впадает река Подкумок, гибнут краснокнижные тюлени. Росприроднадзор разводит руками - непонятно почему, но экозащитникам понятно: тут сотни бесконтрольных сливов в реки», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Фокин.

«Неравнодушная девушка обратилась к администрации и президенту и решили проблему как – сносом моста? Это решение? Да, мусор уплыл с глаз долой, но путём уничтожения моста. Нет моста, нет проблем - так решили в администрации, но это абсурдное, неверное решение! Надо было, наоборот, воспользоваться особенностью этого места задерживать мусор и выгребать его. Но вот что отдельно поражает - это негодования жителей, обрушившихся в итоге не на администрацию, уничтожившую переправу, а на девушку, тратившую время на достижение общественных интересов», - рассказал Фокин.

Местная жительница рассказала, как власти снесли мост

Жалобы по поводу собирающегося под мостом в Незлобной мусора писала местная жительница Полина Шемякина. Она рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что железный понтонный мост через реку Подкумок, проходящей по территории станицы Незлобная, был снесен в мае 2022 года. Женщина написала несколько жалоб в горадминистрацию, а также четыре жалобы в администрацию президента России, сообщив, что мост задерживает идущий по реке мусор.

По словам местной жительницы, мусор – пластиковые бутылки и валежник - начал скапливаться еще в 2021 году в связи с обильными дождями, при этом местные чиновники не утилизировали мусор, отмечая, что к нему не могут подойти рабочие, что и стало причиной обращения к президенту.

«Мост был добротный. Много металла. Из-за мусора стали подтапливаться берега. Реакция местных властей последовала только после обращения в администрацию президента. Но вместо того, чтобы убрать мусор, чиновники снесли мост. Сказали, что если и по поводу других мостов будете писать, то и их снесем», - рассказала Полина.

По ее сведениям, мост в пять пролетов был построен еще в 1990-х годах дачниками неофициально и ни на каком балансе не числился. В 2002 году из-за дождей часть дач затопило, однако в последующие годы мост был востребован местными жителями, так как ближайшая переправа через реку находится в семи километрах, сказала Полина. По ее данным, сносом моста занимались представитель водоохранной зоны рек, озер и водохранилищ Краснодарского края, в чьих компетенциях находится уход за рекой Подкумок. Мост был отправлен на переработку, но куда делись деньги после утилизации, женщина не знает.

«Вопрос о том, где деньги, я задавала сносившим мост рабочим, но они ответили, что не знают, куда отправится металл. Информация умалчивается. Что с мостом – неизвестно», - рассказала Полина.

По словам женщины, часть местных жителей осталась недовольна ее активностью, в связи с которой станичники лишились переправы. «Мне говорили – раз ты обращалась к президенту, то пиши, чтобы мост восстановили… Люди говорили нехорошие вещи, хотя, я думаю, они в глубине души понимают, что, если бы администрация была адекватная, то все сложилось бы иначе», - сказал Полина, подчеркнув, что не желала сноса моста, а лишь хотела очистить реку от мусора.

По словам Шемякиной, она решила заняться проблемой мусора, потому что «я здесь живу, хожу с друзьями в походы, но вижу эту грязь». «Когда ты находишься на природе, то хочешь сделать мир чище. Я часто сама занималась уборкой территорий, привлекала семью, соседей», - сказала Полина Шемякина.

Она работает местным экскурсоводом, ей 32 года, не замужем. Как рассказала сама Полина, она ведет блог в соцсети «ВКонтакте», посвященный экологии и экотуризму.

Чиновники сочли мост источником повышенной опасности, способным вызвать экологическую катастрофу

В администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края корреспонденту «Кавказского узла» сегодня комментарий предоставить не смогли.

При этом на пост Шемякиной в группе «Георгиевск» соцсети «ВКонтакте» от 20 мая 2022 года о сносе моста официальный аккаунт администрации ответил, что «переправа была [построена] без проекта и разрешительных документов».

«Около моста из-за свай, на которых он держится, постоянно скапливаются сломанные деревья, ветки, прочий плавучий мусор, приводящий к затору на реке. А ведь рядом расположен сибиреязвенный скотомогильник. Разлив реки может подмыть источник повышенной опасности и вызвать экологическую катастрофу. 12 мая у проблемного моста проведено выездное заседание рабочей группы с участием сотрудников Минприроды, МЧС, администрации округа, специалистов Кубанского бассейнового водного управления. По итогам осмотра прибрежной зоны на указанном участке было решено мост снести. На прошлой неделе совместными усилиями администрации округа и неравнодушных жителей мост был демонтирован, а сотрудники МЧС ликвидировали затор на реке», - говорится в публикации.

Координатор Центра гражданских инициатив СКФО Валерий Ледовской считает, что горадминистрация «сделала все по закону», так как по действующему законодательству подобные объекты, как стихийный мост, квалифицируются как самоуправство.

«И если бы установили его авторов, им грозила бы административная ответственность. А в случае ЧП могла бы грозить и уголовная. Поэтому администрация сократила риски и убрала объект, бюджет на благоустройство которого не выделен», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Валерий Ледовской.

Но, по его мнению, плохо то, что администрация не предложила при этом альтернатив. «Если после запроса они не будут предложены районной администрацией, я считаю перспективным вариантом обратиться с жалобой на руководство Георгиевского района на имя губернатора Ставропольского края. Это должно возыметь действие. Транспортная доступность должна быть обеспечена, делать крюк в семь километров каждый день, конечно, не дело», - сказал Ледовской.