04 июля 2022, 19:55

Четыре человека задержаны после драки с участием охранников пляжа в Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские доставили в отдел четверых подозреваемых в причастности к конфликту с участием туриста из Минска и охранников пляжа "Фрегат" в Сочи. Заведено дело по статье о хулиганстве, отчитались в полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", житель Минска был избит в Сочи после конфликта с сотрудниками пляжа, которые заподозрили его сестер в торговле фруктами. Власти курорта пообещали оказать пострадавшему помощь и завили о намерении расторгнуть договор с пользователем пляжной территории. Полиция задержала одного из участников конфликта и начала проверку инцидента.

Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемые в хулиганских действиях на пляже "Фрегат" в Адлерском районе Сочи, сообщил сегодня пресс-центр МВД России на сайте "МВД.Медиа".

"В течение нескольких часов сотрудники полиции установили и доставили в отдел полиции четверых граждан, причастных к этому инциденту. В отношении них следователем СУ УВД по г. Сочи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Проводится предварительное расследование", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно ч. 2 ст. 213 УК РФ, за хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, грозит до семи лет лишения свободы.

Администрация Сочи, как заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш. расторгнет договор с пользователем пляжа "Фрегат" после инцидента с избиением туриста. Кирилл Ярыш также рассказал, что со всеми арендаторами сочинских пляжей дополнительно проведут разъяснительные беседы, чтобы донести рекомендации, как вести себя в случае нештатных ситуаций, информировал сегодня "Коммерсант".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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