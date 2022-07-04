Волгоградский предприниматель заподозрен в дискредитации армии

04 июля 2022, 18:04

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Житель Волгограда Максим Плаксин подозревается в дискредитации российской армии в связи с публикацией в соцсети, материалы дела поступили в суд. С марта суды Волгоградской области рассмотрели 25 административных дел по этой статье.

"Кавказский узел" писал, что активисты и жители в Волгоградской области часто подвергаются преследованию по статье о дискредитации вооруженных сил. Так, 28 июня суд в Волгограде признал дискредитирующими российские вооруженные силы лозунги, которые выкрикивал 62-летний Александр Съемщиков, и назначил ему штраф. В тот же день силовики составили на сотрудника бюджетной организации Данила Зеленского два протокола о дискредитации армии за репост двух видеороликов в соцсети. 25 июня стало известно, что суд оштрафовал жителя Волгограда Виталия Зубенко на 30 тысяч рублей за дискредитацию российских вооруженных сил.

В Краснооктябрьский районный суд Волгограда поступил материал в отношении Максима Плаксина, обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил России. Из протокола об административном правонарушении следует, что Плаксин разместил в социальной сети "ВКонтакте" информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ и действия государственных органов РФ. Рассмотрение дела назначено на 5 июля, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Протокол на 56-летнего предпринимателя Максима Плаксина составлен за размещение двух роликов в соцсети "ВКонтакте", проинформировала "Высота 102".

Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области также отчиталась, что с 15 марта судами рассмотрено 25 дел об административных правонарушениях по статье о дискредитации армии, больше всего, 12 дел, рассмотрел Центральный суд Волгограда, остальные суды вынесли решения по 1-2 делам. По 24 делам назначены штрафы в размере от 30 до 100 тысяч рублей, по еще одному делу, где подсудимому вменялось также мелкое хулиганство, назначен административный арест.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

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