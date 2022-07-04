Власти Северной Осетии сообщили о гибели пяти военных на Украине

04 июля 2022, 16:20

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Подполковник Фезул Бичикаев, старший лейтенант Илья Семёнов, лейтенант Александр Фроленко, ефрейторы Роберт Хасиев и Сармат Бестаев погибли на Украине, сообщила сегодня пресс-служба главы Северной Осетии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 69 уроженцев республики.

"Кавказский узел" писал, что Чермен Дзугутов из села Ольгинского стал 64-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На Украине погибли подполковник Фезул Бичикаев, старший лейтенант Илья Семёнов, лейтенант Александр Фроленко, ефрейторы Роберт Хасиев и Сармат Бестаев, их родным переданы ордена Мужества, сообщила сегодня администрация главы Северной Осетии на своем сайте.

Заместителю командира полка Фезулу Бичикаеву было 36 лет, он погиб 2 мая. У него осталась жена и двое детей, Бичикаев похоронен во Владикавказе, сообщил 6 мая военный эксперт Олег Марзоев в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 69 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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