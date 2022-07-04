Траурная процесса на похоронах подполковник Фезула Бичикаева. Кадр видео Основа News https://www.youtube.com/watch?v=6vMsgA1L-Cc

04 июля 2022, 16:20

Власти Северной Осетии сообщили о гибели пяти военных на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подполковник Фезул Бичикаев, старший лейтенант Илья Семёнов, лейтенант Александр Фроленко, ефрейторы Роберт Хасиев и Сармат Бестаев погибли на Украине, сообщила сегодня пресс-служба главы Северной Осетии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 69 уроженцев республики.

"Кавказский узел" писал, что Чермен Дзугутов из села Ольгинского  стал 64-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На Украине погибли подполковник Фезул Бичикаев, старший лейтенант Илья Семёнов, лейтенант Александр Фроленко, ефрейторы Роберт Хасиев и Сармат Бестаев, их родным переданы ордена Мужества, сообщила сегодня администрация главы Северной Осетии на своем сайте. 

Заместителю командира полка Фезулу Бичикаеву было 36 лет, он погиб 2 мая. У него осталась жена и двое детей, Бичикаев похоронен во Владикавказе,  сообщил 6 мая военный эксперт Олег Марзоев в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 69 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"В Кизляре похоронили погибшего на Украине Александра Мочалова", "Власти сообщили о гибели на Украине разведчика со Ставрополья", "Власти Урюпинска подтвердили гибель военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

04 июля 2022, 17:15

  • Работники Руставского металлургического завода объявили забастовку

    Около 130 сотрудников арматурного цеха Руставского металлургического завода отказались сегодня приступить к работе, они добиваются повышения зарплаты на 30% и улучшения условий труда. Представители завода предложили в течение нескольких месяцев проиндексировать зарплаты на 15%, сообщил представитель объединения профсоюзов Грузии.

04 июля 2022, 15:29

  • Минобороны Азербайджана заявило об обстреле на границе с Арменией

    Позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе сегодня ночью были обстреляны из крупнокалиберного оружия оружия, заявило Минобороны Азербайджана. Сведения об обстреле позиций азербайджанской армии не соответствуют действительности, сообщило военное ведомство Армении.

04 июля 2022, 14:42

  • Санакоев назвал безосновательной выдачу ордера Международного уголовного суда

    Давид Санакоев, который занимал в 2008 году пост омбудсмена Южной Осетии, заявил, что занимался вызволением жителей Южной Осетии из плена. К выдаче ордеров на арест привело бездействие властей Южной Осетии по вопросу сотрудничества с Международным уголовным судом, уверен журналист Руслан Тотров. Южная Осетия является непризнанной республикой, а Россия не участвует в Римском статуте, поэтому исполнять решение об аресте чиновников должна полиция Грузии, указал юрист Кирилл Коротеев.

04 июля 2022, 13:43

  • Участники акции в Тбилиси сорвали заседание правительства

    Акция сторонников евроинтеграции перед зданием правительства продолжалась несколько часов, активисты шумели и свистели, чтобы привлечь внимание премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Участники акции разошлись лишь после того, как стало известно, что заседание правительства не состоялось.

04 июля 2022, 12:58

  • Оппозиция призвала Евросоюз дать оценку событиям в Армении

    Сторонники движения "Сопротивление" призвали сотрудников офиса Евросоюза в Ереване к беспристрастности в оценках сложившейся в Армении политической и правовой ситуации. Акции протеста будут продолжительными, заявили представители оппозиции.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи